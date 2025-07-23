Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi’nde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 84 personelle müdahale ediliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi’nde bugün saat 12:30 civarında başlayan orman yangınına karşı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Yangına, 4 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 84 personelle havadan ve karadan yoğun bir müdahale sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Doğançay’da meydana gelen orman yangınına müdahale ediyoruz. Devam eden yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor,” ifadelerine yer verildi.

Yangının D-650 kara yolunun Bilecik istikametini trafiğe kapatmasına ve Nuruosmaniye Mahallesi’nde bazı evlerin tahliye edilmesine neden olduğu belirtildi.

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması ve kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.