Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı yatırımları ile şehrin ihtiyaç duyulan noktalarını kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, kesintisiz hizmet anlayışı ile 16 ilçede altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Suçatı ve Esenköy mahallelerine de bu kapsamda bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırılıyor.

Sürdürülebilir ve modern altyapı anlayışı bu kez Geyve’nin iki mahallesi ile buluştu. Suçatı ve Esenköy mahallelerinde imalatının yüzde 30’u tamamlanan bin 500 metrelik yeni hat, abonelere kaliteli içme suyunu kayıpsız ve güvenle taşıyacak.

PROJENİN YÜZDE 30’U KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Kurum tarafından projenin ilerleyişine dair yapılan açıklamada ise,“Yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü kırsal bölgelerde su ihtiyacı artıyor. İhtiyaca yönelik hayata geçirdiğimiz çalışmalarla bu bölgelerin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Yüzde 30’u tamamlanan yeni hat ile Geyve’de iki mahalleyi daha kesintisiz içme suyu ile buluşturuyoruz” ifadeleri kullanıldı.