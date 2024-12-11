Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamındaDiyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Boş Şehir” oyunu Sakaryalı sanatseverleri aynı salonda buluşturdu. İzleyicilerden tam not alan oyun, dokunaklı hikâyesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla tiyatro severlerin hafızasında iz bıraktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri “Boş Şehir” adlı tiyatro oyunuyla başladı.

Sakaryalı sanatseverler SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen tiyatro oyununda buluştu.

Büyük bir beğeni topladı Savaşın yok ettiği hayalet bir şehirde geçen ve iki kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu alan oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sundu. Oyunda yer alan kardeşlerin geçmişleriyle yüzleşme ve geleceği arama çabası, büyük bir beğeni topladı.

Başarılı performanslar göz doldurdu Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun başarılı oyuncuları Hakan Latifoğlu ve Mustafa Murat Latifoğlu’nun performansları izleyicilerden alkışları topladı. Oyunun temposu ve duygusal derinliği, sahneye aktarılan güçlü performanslarla birleşince izleyenlerin unutamayacağı bir deneyim yaşandı.

“Çok eğlenceli geçiyor” Sakarya Üniversitesi öğrencisi Yağmur Coşkun, “Belediyeninüniversitemizde bizleri kültür programları ile bir araya getirip sosyalleştirmesi çok önemli buluyorum. Bir önceki oyuna da gelmiştim, tiyatrolar gerçekten çok eğlenceli geçiyor, heyecanla son ana kadar izliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

“Devlet Tiyatroları ile bizleri buluşturuyorlar” Azem Şahin ise, “Belediye’nin üniversitemize ve şehrimize yapmış olduğu hizmetleri yakinen takip ediyorum, hepsi çok değerli çok güzel hizmetler. Devlet Tiyatroları’nın tekrardan bizler ile buluşturduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çok güzel eserler izliyoruz Devlet Tiyatroları’nın tekrardan Sakarya’ya gelmesinden mutluluğunu ifade eden Ahmet Batıhan Bahçe, “Devlet Tiyatrosu’nu izlemek gerek dekor gerek oyunculuk açısından bizlere ilham veriyor. Ufkumuzun genişlediği ve edebi anlayışımızın geliştiği çok güzel eserler izliyoruz. Uzun bir aradan sonra bizleri tekrardan Devlet Tiyatroları ile buluşturduğu için Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Devlet Tiyatroları’nın önemini çok iyi biliyorum Gözde Çise Kurşunoğlu ise, “Daha önceden Ankara’da yaşıyordum Devlet Tiyatroları’nın bu yüzden önemini çok iyi biliyorum. Belediyenin gençlere ve çocuklara yönelik düzenlemiş olduğu tiyatrolar ve diğer sosyal faaliyetlerin şehrimizin geleceğine çok faydası olacağını düşünüyorum. Çalışmaların devamını bekliyoruz” dedi.

“Sakarya’da tiyatroya ciddi talep var” Bir başka izleyici olan Seyfi Yücel tiyatroya olan ilgiye vurgu yaparak, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri takvimini takip ediyor ve çoğuna katılım sağlıyorum. Sakarya’da tiyatroya karşı çok ciddi bir talep var, bilet bulmakta zorlanıyoruz satışa çıktığı gibi tükeniyor. Başta Devlet Tiyatroları olmak üzere yapılan tüm sosyal faaliyetlerin Sakaryalılar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekleştirilen etkinlikler için belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sakarya’da ilerleyen süreçte Devlet Tiyatroları’ndan değerli oyunların sahnelenmeye devam edeceğini bildirdi.

