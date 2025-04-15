Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileriyleSakarya Üniversitesi’nde anlamlı bir buluşmaya katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini sürdüren Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, anlamlı bir buluşmaya katıldı.

AİLELERİ DE EŞLİK ETTİ

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Otizm Buluşmaları” paneline atölyede bu alanda uzman akademisyenler, öğreticiler eşliğinde gelen özel gereksinimli çocuklara ayrıca aileleri de eşlik etti.

GELİŞİM SÜREÇLERİ, DOĞRU İLETİŞİM

Panel kapsamında ailelere özel gereksinimli bireylerin gelişim süreçlerine dair önemli bilgiler aktarıldı.

Otizme yönelik farkındalık oluşturmak ve özel bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen programda özellikle ailelere doğru iletişim konusunda tavsiyeler verildi.

“PAYLAŞMANIN DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA HİSSETTİK”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Otizme dair toplumsal farkındalığın artırılması ve özel bireylerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Otizm Buluşmaları” konulu panelde, velilerimizle birlikte bilgi edinmenin ve deneyim paylaşmanın değerini bir kez daha hissettik. Bu vesileyle gerek öğrencilerimiz gerekse velilerimiz açısından oldukça ufuk açıcı olan bu anlamlı etkinlikteemeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Panel sonunda çocuklar, aileleri ve eğitimciler günün anısına fotoğraf çekildi.