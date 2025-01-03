Sakarya Büyükşehir Belediyesi bilinçli nesiller yetiştirmek ve şehri geleceğin büyüklerine doğru anlatmak, tanıtmak için gezi programlarına ara vermeden devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilinçli nesiller yetiştirmek ve şehri geleceğin büyüklerine doğru anlatmak için programlar düzenliyor. Tanıtım gezilerinin son misafirleri ise Çökekler İlkokulu’nun minikleri oldu. Çocuklar, SASKİ İçmesuyu Tesisi’nde suyun yolculuğunu gördü, Yeşilay’da sağlıklı yaşam hakkında bilgi aldı, Macera Park’ta ise adrenalin duygusunu yaşadı ve günü keyifli bir konserle tamamladı.

Eğitim gezilerinin son misafirleri iseAdapazarı Çökekler İlkokuluöğrencileri oldu. Miniklerbir gün içinde suyun yolculuğunu gördü, macera yolculuğuna çıktı ve sağlıklı yaşamın ipuçlarını öğrendi.

Suyun yolculuğu

İlk duraktaSASKİ Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisler’ni ziyaret eden çocuklar, suyun musluğa kadar uzanan yolculuğunu tüm detaylarıyla gördüler. Arıtma sürecinde kullanılan teknolojiyi ve hassasiyeti tecrübe eden çocuklar, su kaynaklarının etkin korunmasıyla ilgili bilgiler aldı.

Ziya Taşkent’te mini konser

Yeşilay’ın Sakarya Şubesi’ni ziyaret eden minikler sağlıklı alışkanlıklara yönlendirildi. Farklı bir durakta Ziya Taşkent Konser Salonu’nda bir araya gelen Sakarya’nın minikleri Kent Orkestrası’nın verdiği mini konserle eğlendi ve müziğin birleştirici gücünü hep birlikte hissetti.

Macera dolu bir deneyim

Gezi etkinliği adrenalin dolu bir final ile son buldu. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nı ziyaret eden çocuklar farklı aktivitelerle adrenalin seviyelerini zirveye çıkardı. Zeplin, bouldering gibi deneyimleri yaşayan minikler yükseklik korkusunun üzerine gitti, fiziksel dayanıklılıklarını test etti.