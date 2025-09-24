Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali’nin yüksek rakımlı mahallelerinde heyelan önleyici tedbirler ve asfalt çalışmalarıyla yol güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sürdürdüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına Kocaali ilçesini ekledi.

İYİLEŞTİRME YAPIYORLAR

Sağlam altyapı mottosuyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) kırsal bölgelerde ulaşıma risk teşkil edebilecek alanlarda iyileştirme çalışmalarına başladı.

HEYELAN İÇİN TEDBİR

Kocaali Koğutpelit Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda yaşanan kısmi heyelanların ardından, 30 metre uzunluğundaki yol güzergâhında güvenliği sağlamak için 1.500 metreküplük taş yerleştirilerek tedbir alındı.

Kocaali Belediyesi’nin iş birliğiyle yol güvenliğinin en üst seviyeye çıkarıldığı bölgede çalışmaları YOLBAK ile birlikte Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü de yerinde takip etti.

8 BİN TON ASFALTLA 5 BİN 500 METRELİK HAT

Asfalt serimi öncesi güzergâhlar hazır hale getiriliyor. Kuzey bölgesinde binlerce kişinin kullandığı 8 farklı mahallenin 5 bin 500 metrelik ulaşım ağı toplamda 8 bin ton sıcak asfalt ile yenileniyor.

BÜYÜKŞEHİR MARİFETİYLE YENİLENECEK GÜZERGÂHLAR:

Koğutpelit – Akçaköy - Tepe Mahalleleri arasında 500 metre

Koğutpelit - Dere Mahalleleri arasında 750 metre

Koğutpelit – Aktaş Mahalleleri arası 750 metre

Bezirgan – DSİ Köprü arası 1 kilometre

Çakmaklı – Karadere arasında 2 bin 500 metre

“BÖLGE HALKIMIZA VE İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Konuyla ilgili Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Güzel ilçemiz Kocaali’nin yüksek kesimlerinde başlattığımız heyelan önleyici işlemler ve asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Koğutpelit Mahallemizde yaya ve araç güvenliğini tehlikeye sokan heyelan bölgesinde iyileştirme çalışmalarımız Kocaali Belediyesi ile birlikte devam ediyor. Koğutpelit, Akçaköy, Tepe, Dere, Aktaş, Bezirgân, Çakmaklı ve Karadere Mahallelerini kapsayan 5 bin 500 metrelik güzergahta toplamda 8 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Bölge halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun” denildi.