Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yapacağı çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine elini uzatacak, yine kimsesizlerin kimi olacak.SAKARYA (İGFA) - İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu yıl Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, yardıma muhtaçlara el uzatacak ve kimsesizlerin kimi olacak. Bu kapsamda ihtiyaç sahipleri için adeta bir fabrika gibi çalışan Aşevi, günün ilk saatlerinde başladığı yemek pişirme mesaisini gün boyu sürdürüyor ve burada pişen aş yüzlerce haneye ulaşıyor.

Her gün özenle hazırlanan yemekler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde Sakarya’nın dört bir yanında yüzlerce vatandaşın kapısına kadar bizzat ulaştırılıyor.

AŞEVİ MESAİSİ 06.00’DA BAŞLIYOR

Her sabah 06.00’da başlayan üretim, gıda mühendisi gözetiminde sürüyor ve Büyükşehir öncülüğünde her gün önemli bir sosyal dayanışma örneği ortaya koyuluyor.

Yılın 365 günü şehrin dört bir yanına dağıtılan yemekler, Ramazan ayında da kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin, kendi yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların hanesine gidiyor.

Yemekler tek öğün olarak hijyenik bir şekilde makinede paketleniyor, büyük bir özenle hazırlanıyor ve 4 araçla şehrin tüm noktalarına dağıtıma çıkıyor. Şimdi ise Ramazan’da yemek dağıtım saatlerinde düzenleme yapılacak ve yemekler iftar sofralarına ulaşacak.

Öte yandan Sakarya’da gelenek haline gelen Üniversiteler Kampüsü’nde kurulacak iftar çadırı ile her gün bin 300 öğrenciye iftar sunacak ve Ramazan’ın bereketi yine Kampüs Camii içindeki çadırda yaşanacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yılın 365 günü kaynayan kazanlarımız Ramazan ayında kaynamaya devam edecek. Ramazan ayında da sıcak aşlarını ulaştıracağız. Ayrıca gelenek haline gelen Üniversiteler Kampüsü’nde kuracağımız iftar çadırı ile Ramazan ayının bereketini paylaşacağız” denildi.