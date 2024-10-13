Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de yeni dönem heyecanı başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Akademi’de yeni dönem heyecanı başlıyor. 8 hafta boyunca 6 farklı branşta gerçekleştirilecek atölye derslerine kayıtlar 18 Ekim Cuma günü başlayacak.

Katılmak isteyenler kurumsal internet sayfası www.sakarya.bel.tr adresinden başvurabilecek.

DERSLER 4 KASIM’DA BAŞLAYACAK

8 hafta boyunca 6 farklı branşta gerçekleştirilecek Büyükşehir Akademi’de kayıtlar 18 Ekim Cuma günü başlayacak.Kurumsal internet sayfası www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek kayıtlar 27 Ekim Pazar günü sona erecek. Akademi’de dersler ise 4 Kasım’da başlayacak.

Konuyla ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Akademi’nin yeni döneminde 6 farklı başlık ve entelektüel isimlerin katılımıyla kültür sanat dostlarıyla buluşacağız. 8 hafta boyunca sürecek eğitimlerimiz için başvurular 18 Ekim Cuma günü başlayacak, 27 Ekim Pazar günü sona erecek. Başvurular kurumsal internet sayfamız www.sakarya.bel.tr adresinden alınacak. Derse kabul edilenlerin ilanı ise 31 EkimPerşembe günü yine kurumsal internet sayfamız üzerinden yapılacak. Ofis Sanat Merkezi ve Faik Baysal Kütüphanesi’nin ev sahipliği yapacağı Büyükşehir Akademi tüm ilgilileri bekliyor, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.