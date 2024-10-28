Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete girecek ADARAY için birçok seçeneği aktif ederek, kullanıcılara ödeme kolaylığı sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakaryalılar, çok çeşitli ödeme seçenekleriyle kullanabilecek. Kart54’ün yanı sıra sanal kart, kredi ve banka kartları da trende ödeme için aktif edildi.

Sakaryalılar Adapazarı-Arifiye arasındaki ulaşımı 15 dakikaya indirecek ADARAY’da çok çeşitli ödeme seçeneklerine sahip olacak. Ulaşımda ödeme seçenekleri çeşitlendirildi, önemli bir erişim kolaylığı sağlandı.

ADARAY’da toplu taşımada kullanılan Kart54 sistemi tanımlanırken, kart kullanmayan yolcular için ise ‘SAKUSUlaşım’ mobil uygulaması üzerinden oluşturulan ‘Sanal Kart’ devreye alındı.

Ayrıca bunun yanında kredi kart veya banka kartlarıyla ödeme için de trenlere gerekli sistemler kurularak aktif edildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ulaşımına kolaylık ve güven getirmek, ulaşımı bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak konforlu bir hizmet sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Artan yolcu sayısı ve Kart54 talebi, toplu taşıma araçlarımıza duyulan ilgiyi gösteriyor. 2024 yılında filomuza kattığımız yeni araçlar ve ADARAY hattı ile şehir içi ulaşımda kaliteyi artırıyoruz. Bu doğrultuda yolcu memnuniyetini sağlayacak yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.