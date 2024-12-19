Ocak ayında yeniden iş bırakmaya gideceklerini açıklayan sağlık çalışanları, anayasal haklarını gereği yaptıkları eylemler ile farklı mağduriyetlerin doğduğunu da dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”nin gündeme geldiği tarihten bu yana; düzenlemenin geri çekilmesi için iş bırakmak eylemleri seslerini duyurmaya çalışan aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları, taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, eylemler sırasında yaşanan sıkıntılara değinerek ebe ve hemşirelerin karşı karşıya kaldıkları süreçle ilgili bilgi verdi.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, anayasal hakkını kullanan aile hekimliği birimlerinde cari gider kesintisine gidildiğini anımsatarak, "Bu, aile sağlığı merkezlerinde ek personel olarak çalışan hemşire ve ebe arkadaşlarımızın işlerine son verilmesi demek oluyor. ‘Grup düşürme’ işlemini yapan bakanlık, bu uygulama ile hem ebe ve hemşire arkadaşlarımızın yeni istihdam alanı olan aile sağlığı merkezlerinde çalışmalarını zorlaştırmış olacak hem de aile sağlığı merkezlerinde ki hizmetin niteliğini düşürecek. Özellikle bazı illerde anayasal hakkını kullanarak iş bırakmaya katılanların işten çıkarılması söz konusu. Bu bahsedilen ‘grup düşürmeler’ ne yazık ki birçok yerde usulsüz bir şekilde uygulanıyor" dedi.

“İŞLERİNDEN EDİLEN MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUMLULUĞU SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR.”

Söz konusu durumun anayasal bir hak olan “sendikal eyleme katılma” hakkını da engellemeye veya zorlaştırmaya yönelik bir hareket olarak yorumlanabileceğine vurgu yapan Dr. Kandemir, "İl sağlık müdürlüklerinden yapılan her türlü usulsüz işlem için hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bu durumla ilgili sendikamıza yapılan başvuruların hemen değerlendirmesini sağlayıp hukuki destek yolunda adımlarımızı atıyoruz. Bu ve benzeri birçok dava bakanlığa karşı kazanılmıştır ve yine kazanılacaktır ama işlerinden edilen meslektaşlarımızın sorumluluğu da Sağlık Bakanlığına aittir. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan çok sayıda ebe ve hemşire arkadaşımız, bakanlığın bu uygulaması nedeniyle işsiz kalacak ve bu olası hukuki süreçlerin muhatabı olacaktır." diye konuştu.

Bu arada 5 gün süre ile iş bırakacak Aile Hekimliği Çalışanlarının yanı sıra; 2. ve 3. basamak hekimleri de 8 Ocak 2025 tarihinde iş bırakılacağını belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, mevcut yönetmeliğin sağlık sisteminde ciddi bir krizin kapısını araladığına dikkat çekti.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Kandemir; “Hem halk sağlığı hem sistemin sürdürülebilirliği hem de kendi meslek onurumuz için mücadeleye devam etmekte kararlı olduğumuzu duyurmak isteriz. Bu kapsamda şimdiye dek aynı alanda omuz omuza durduğumuz meslek birlikleri/örgütle ile ortak kararımız gereği 6-10 Ocak tarihlerinde 5 gün süreyle iş bırakma kararı almış bulunmaktayız. 2. ve 3. Basamak hekimleri de 8 Ocak günü bu eyleme katılarak destek vereceklerdir. Daha evvel sıklıkla değindiğimiz taleplerimizin karşılanması, sadece bizlerin koşullarını iyileştirmekle kalmayacak bu nedenle en iyi ve nitelikli sağlık hizmeti almayı hak eden halkımızı da bizleri desteğe davet ediyoruz.” diye