Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın çalışanları değersizleştiren politikalarını eleştirdi. Genel Başkan Dr. Ahmet Mehlepçi, “Sağlıkta dönüşüm, sağlıkta ölüşüme dönüştü” dedi.ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarını yok sayan politikalarına sert tepki gösterdi.

Sendika Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin asıl amacının insanları hastalıklardan korumak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu vurgularken, Bakanlığın, düzgün bir sağlık sistemi kuramadığını ve mevcut sistemi yürütemediğini öne sürdü.

Dr. Mehlepçi, 25 yıldır sağlık politikalarında sahadaki emekçilerin görüşlerinin hiçe sayıldığını ifade ederek, “Hastanın gelip gelmemesi, ilacın yazılıp yazılmaması fark etmiyor; her durumda kesinti yapılıyor. Performansa dayalı, sağlığı meta haline getiren bu anlayış, çalışanları değersizleştiriyor. Buna karşı 14 günlük iş bırakma eylemleri yaptık, basın açıklamaları düzenledik. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, ebeler ve hemşireler olarak emek ve hak kayıplarına dur diyoruz. Çünkü asıl zarar halkın sağlığına oluyor” dedi.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM, ÖLÜŞÜME DÖNDÜ”

Dr. Mehlepçi, Bakanlığın politikalarını “sağlıkta ölüşüm” olarak nitelendirerek, “Doktor randevularının bulunamaması, aylarca sonraya verilen MR ve ultrason tarihleri, yıllarca beklenen ameliyatlar bizim suçumuz değil. Buna rağmen birinci basamak çalışanlarına ağır iş yükü ve görev tanımı dışında işler dayatılıyor. Korku, maaş kesintileri ve cezalarla bizi tükenmişliğe sürüklüyorlar. ‘Giderlerse gitsinler’ zihniyetiyle meslek onurumuz değersizleştirildi.” eleştirilerinde bulundu.

Sendika, aile sağlığı merkezlerinde çalışanların tek talebinin performans kriterlerine bağlı olmayan, emekliliğe yansıyan, yoksulluk sınırının üzerinde insanca bir maaş olduğunu vurgulayan Mehlepçi, “Bizi dinlemezseniz hem halkın sağlığını hem bizi kaybedeceksiniz. Oyalamaktan vazgeçin!” çağrısında bulundu.