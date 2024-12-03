Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ebelik Yönetmeliği", "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" ve "Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ebelik Yönetmeliği ile Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle ebelerin eğitim durumlarına göre yer aldıkları sağlık hizmet sunumu süreçlerinde yapabilecekleri ebelik uygulamalarını, görevlerini, yetkilerini ve sorumlulukların çerçevesi yeniden çizildi.

Normal yenidoğan ve çocuk sağlığında ebenin görev, yetki ve sorumlulukları da yönetmelikte belirlendi.

Yetki belgesine sahip ebeler, ebelik mesleği ile ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda yetki belgesine sahip ve bu alanlara ilişkin ebelik hizmetlerinden sorumlu ebe olup, yetki belgesi düzenlemeyi gerektiren alanlarda yetki belgesi olan ebeler öncelikli olarak görevlendirilir.

Tanımlamalarda sağlık kurum veya kuruluşlarında ihtiyaç halinde kliniğe yeni başlayan ebelerin klinik uyum sürecinin kolaylaştırılması, mesleki gelişiminin desteklenmesi ve geliştirilmesi, uyum sürecinin değerlendirilmesi ve normal doğumu teşvik eden standartlara uygun oryantasyon programını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olması amacıyla rehber ebe/ebelerin görevlendirilebileceği belirtildi. Rehber ebenin tercihen alanında en az üç yıl deneyimli uzman ebeler arasından, uzman ebe bulunamaması halinde lisans mezunu kıdemli ebeler arasından görevlendirilebileceği kaydedildi.

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