Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, obezitenin çocuklarda diş çürükleri riskini artırdığını ve ağız sağlığını ciddi şekilde etkilediğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Çocukluk çağı obezitesinin yalnızca metabolik hastalıklarla değil, ağız ve diş sağlığıyla da yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, önemli uyarılarda bulundu. Obez çocukların diş çürüklerine daha yatkın olduğunu belirten Demir, hazır gıdalar, gazlı içecekler ve şekerli atıştırmalıkların hem obeziteyi tetiklediğini hem de diş minesini zayıflatarak erken çürümelere yol açtığını ifade etti.

“Paketli gıdalar, meyve suları ve rafine şeker içeren tatlılar, çocukluk çağı obezitesinin ve diş çürüklerinin ortak düşmanıdır,” diyen Demir, karbonhidrat ağırlıklı ve düzensiz beslenmenin diş sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Obez çocuklarda tükürük yapısının değiştiğini ve dişlerin doğal koruyuculuğunun azaldığını belirten uzman, bu durumun çürük riskini artırdığını ve dişlerin erken çıkmasına yol açarak dizilim bozukluklarına zemin hazırlayabileceğini söyledi.

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Dt. Demir, obez çocuklarda ağız bakımının sadece diş fırçalamayla sınırlı kalmaması gerektiğini, profesyonel koruyucu uygulamaların ve üç aylık diş kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. “Bu çocuklarda diş çürüğü riski daha yüksek. Diyetisyen, çocuk doktoru ve gerektiğinde psikolog desteğiyle ekip çalışması şart” dedi.

Tedavi süreçlerinde ilaç dozlarının çocukların kilosuna uygun şekilde belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Demir, “İlaçlar, bir nefroloji uzmanının görüşüyle ve böbrek fonksiyonları gözetilerek reçete edilmeli. Yüksek dozlar, çocuklarda böbrek hasarına yol açabilir” uyarısında bulundu.