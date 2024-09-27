Biz Rumeliyiz Platformu, sosyal medya hesaplarından yaptığı davet, duyuru ve basın bülteniyle, Rumeli Balkan camiasına "Rumeli'den Anavatan’a En Büyük Göçün Anma Günü" ilan edilmesi çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Biz Rumeliyiz Platformu, Bursa'dan Rumeli Balkan camiasına çağrıda bulundu.

8 Ekim'in Rumeli'den büyük göçün anma günü ilan edilmesi projesini başlattıklarını belirten platform yöneticileri, 8 Ekim'de Anıtkabir'e çelenk koymaya davet etti.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "1821-1922 arasında, Rumeli ve Balkanlar’da 5 milyondan fazla Müslüman topraklarından sürüldü ve 5.5 milyon Müslüman da öldürüldü. Balkanlar'daki soykırım, tarihin en büyük Türk ve Müslüman soykırımıdır. Biz RumeliyizPaltformu olarak, tüm Türkiye ve Dünya’da Rumeli’deki soykırım ve göçün her yıl belli bir günde anılması için "8 Ekim'in Rumeli'den Anavatan’a En Büyük Göçün Anma Günü" ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu anma gününde uluslararası seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenlenmesi, yayınlar yapılması ve kitaplar yazılması gerekmektedir. Rumeli’den Türk ve Müslümanların zorunlu göçü (göçürülme) Balkan Savaşlarından çok önce başlamış olmasına rağmen Balkan Savaşları yakın hafızamızda yer etmesi, insani ve siyasi sonuçlarının en ağır olması nedeni ile tarihi bir dönüm noktasıdır. Anma günü için farklı tarih seçenekleri içerisinde en anlamlı ve sembolik günün literatürde Balkan savaşlarının başlangıç günü kabul edilen 8 Ekim günü olmasını öneriyoruz" ifadeleri yer aldı.