Tasavvuf araştırmacısı, yazar ve senarist Hacer Özlem Çiçek ile tıp profesörü Ümit Beden’in kaleminden çıkan üç serilik büyük yolculuğun ilk romanı, raflardaki yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Okurlarını yalnızca bir hikâyeye değil, kalbin en derin yolculuğuna davet eden eser; gündelik hayatın sıradanlığından sıyrılıp varlığın özüne, insanın kalbine ve hakikatin ışığına uzanan unutulmaz bir serüven sunuyor.

Önsöz’de şu satırlarla okura sesleniliyor:

“İnsanın eline verilmiş tek bir kibrit vardır; o kibrit tefekkürün ateşidir. Onu yak! Öyle yak ki hem yolunu hem de iç âlemini aydınlatsın…”

Roman, her insanın içinde saklı olan “kıvılcımı” uyandırmaya çağırıyor. Satırlar boyunca yalnızca kelimeler değil, kalplere düşen ışık hissediliyor.

OKUYUCUSUNA BİR DAVET

“Bu roman yalnızca okunmaz; yaşanır” mottosuyla sunulan eser, okuyucuyu kendi içindeki sırla ve özündeki ışıkla buluşturmayı amaçlıyor. Yazarlar, aşk ile kaleme aldıkları bu yolculuğun, kalplerde kıvılcım uyandıracağına inanıyor.

DEVAMI YOLDA

Üçleme olarak planlanan serinin bu ilk kitabı, okuyucuların ikinci romanı sabırsızlıkla bekleyeceği bir başlangıç niteliğinde.