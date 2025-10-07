Huawei ve Ruanda Eğitim Bakanlığı, Akıllı Eğitim Projesi'nin birinci aşamasının tamamlandığını ve DigiTruck projesinin başladığını duyurdu. Bu projeler, Ruanda'da eğitimde dijital dönüşümü ve eşitliği güçlendirmeyi amaçlıyor.PRNewswire / KIGALI, Ruanda (İGFA) - Huawei ve Ruanda Eğitim Bakanlığı, 3 Ekim'de Kigali'deki Kagarama Lisesi'nde Akıllı Eğitim Projesi'nin ilk aşamasının tamamlandığını ve yeni Huawei TECH4ALL DigiTruck projesinin başlatıldığını duyurdu.

Bu iki proje, Ruanda'nın eğitim sektörünün dijital dönüşümüne ve Ruanda halkının dijital becerilerinin geliştirilmesine olan bağlılığını temsil ediyor.

"Bugünkü ortak kutlama, törensel bir etkinlikten çok daha fazlasıdır; Ruanda'nın kapsayıcı, teknoloji odaklı eğitim konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir kanıtıdır. Bu girişimler uluslararası işbirliğini güçlendiriyor, dijital eşitliği teşvik ediyor ve sürdürülebilir ulusal kalkınmayı destekliyor," dedi Ruanda Eğitim Bakanı, Joseph Nsengimana.

Akıllı Eğitim Projesi, bin 500 okulu yüksek hızlı internete bağladı, iki adet son teknoloji veri merkezi kurdu ve ülke çapında dijital öğretim ve öğrenimi desteklemek için özel bir eğitim ağının temelini attı.

Ruanda'nın 2050 Vizyonu ve Ulusal Dönüşüm Stratejisi ile uyumlu olan bu proje, Ruanda'nın küresel ölçekte rekabetçi bir bilgiye dayalı ekonomiye geçişini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Yakın gelecekte, bu projenin faydaları dijital uçurumu daha da kapatmak, öğretmenlere ve öğrencilere en son teknolojiyi sunmaya devam etmek için genişletilecektir.

Bu dönüm noktası, Ruanda genelinde — Kigali'deki ve uzak, kırsal bölgelerdeki topluluklarda — yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin artık eşit şartlarda yüksek kaliteli eğitim kaynaklarına erişebileceği anlamına geliyor.

Huawei Technologies Ruanda Genel Müdürü, Jin Jiqing, "Kigali'deki bir öğrenci artık Rusizi'deki akranlarıyla uzaktan bilgi paylaşabiliyor. Dijital kapsayıcılığın gerçek etkileri budur: mesafeleri aşmak, engelleri yıkmak ve her çocuğa daha büyük hayaller kurma şansı vermek" dedi.

Akıllı Eğitim Projesi'nin yanı sıra, Huawei ve hükümetin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı, okul dışı gençlere, kız çocuklarına ve çiftçilere odaklanarak, hizmetlerden yeterince yararlanamayan topluluklara ücretsiz ve özel dijital beceri eğitimi sunmak amacıyla DigiTruck projesini başlattı. Dizüstü bilgisayarlar, internet erişimi ve dijital öğrenme cihazlarıyla donatılmış DigiTruck, internet erişimi veya elektrik kaynağı olmayan bölgelerde bile eğitim verebilecek uzman eğitmenlerin bulunduğu, uzak topluluklara götürülebilen, güneş enerjisiyle çalışan mobil bir sınıftır.

Ruanda Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Bakanlığı Müsteşarı, Eraste Rurangwa ise "DigiTruck gibi girişimler teknolojiden daha fazlasını temsil ediyor; bunlar fırsatlara, güçlenmeye ve Ruanda'nın bilgi odaklı bir ekonomi olarak geleceğine açılan bir kapıdır" diye konuştu.

NST2'nin 1 milyon vatandaşa dijital beceriler konusunda eğitim verme hedefiyle uyumlu olarak DigiTruck, üç yıl içinde 5.000 Ruandalıya eğitim verme hedefiyle Ruanda'nın 30 bölgesinin tamamını dolaşacak.

Bugüne kadar, Huawei TECH4ALL DigiTrucks, 7 ülkede 17 binden fazla kişiye cihaz ve ofis yazılımı kullanımı, çevrimiçi iş başvurusu yapma, çevrimiçi iş kurma, kodlama ve robotik gibi dijital beceriler konusunda eğitim verdi.