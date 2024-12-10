Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SGHM) yapılan değişikliğe göre, uçuşlarda 3 saatten fazla gecikme yaşanması durumunda, hava yolu şirketleri yolculara tazminat ödeyecek.ANKARA (İGFA) - Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU) üzerinde yapılan değişiklikler bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle gecikmesi durumunda, yolcuların planlanan son varış noktasına 3 saat veya daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketleri belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olacak.

İÇ HAT UÇUŞLARI İÇİN 100 AVRO TAZMİNAT

Yönetmeliğin 8. maddesinde yapılan değişikliğe göre, gecikme durumlarında yolculara iç hat uçuşları için 100 avro tazminat ödenecek.

Dış hat uçuşları için ise mesafeye bağlı olarak, bin 500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için 250 avro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arasındaki uçuşlar için 400 avro, 3 bin 500 kilometreden uzun uçuşlar için 600 avro ödenecek.

Tazminat ödemeleri Türk Lirası üzerinden yapılırken, ödemenin gerçekleştiği günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

Değişiklikler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütecek.