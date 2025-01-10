Birlik Haber Sen Bursa Şubesi, Rize'de iki PTT personelinin görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmelerini, Bursa PTT Başmüdürlüğü önünde protesto etti.BURSA (İGFA) - Rize’de görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 2 PTT çalışanı için Türkiye genelinde basın açıklaması gerçekleşti.

Birlik Haber-Sen Bursa Şubesi Bursa PTT Başmüdürlüğü önünde yaptığı eylemle kamudaki şiddet olaylarını protesto etti. Hayatlarını kaybeden personeller için Kur-an tilaveti ile başlayan eylem; basın açıklaması ile devam etti.

Birlik Haber-Sen Bursa Şube Başkanı Sabri Uğur, kamuda yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, “Yakın coğrafyamızda süregelen savaşlarda masum insanların katledildiği, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerin haberleriyle millet olarak yüreğimizin dağlandığı, zor ve acı dolu bir süreçten geçerken, ne yazık ki, kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet haberleriyle de her gün sarsılıyoruz. Daha 3 gün önce Rize PTT Başmüdürlüğüne bağlı Rize Dağıtım Müdürlüğümüze gelen ve usulsüz işlem yapılmasını talep eden H.K. adlı cani tarafında talebinin karşılanmadığı gerekçesi ile çok kıymetli mesai arkadaşlarımız Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt görevleri başında şehit edildiler. Yaşanan bu vahim olay, hepimizin yüreğini derinden yaralamış ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Öncelikle, bu hain saldırıda hayatını kaybeden kıymetli arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, PTT camiasına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.” dedi.

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Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade eden Başkan Uğur, “Masum insanlara yönelik bu tür kalleşçe eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanları değil, tüm toplum derinden yaralanacaktır. Bu tür eylemlerin tekrarını önleyecek en ağır cezaların uygulanması için yetkililerin harekete geçmediğini bu olayda net olarak görüyoruz. Bakın, bu katil birçok sabıkası olmasına ve daha 2 yıl önce başka bir kamu çalışanını yaralamış olmasına rağmen dışarda nasıl gezebiliyor…! Buna anlam veremiyoruz ! Birlik Haber-Sen olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve gereken tüm desteği sunacağımızı belirtiyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasının değil, bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır. Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır.” diye konuştu.