Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı yurdun diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklenirken, Meteoroloji Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ocak Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Rüzgar Orta ve Doğu Karadeniz’de batılı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Öte yandan Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunda kuvvetli yağış ile buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesine karşı uyarılar da yer aldı.

Buna göre Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in 500-600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.