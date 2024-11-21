Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda bir vatandaş hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yaşanan trajik olayın, her yıl tekrarlanan ve bölge halkını etkileyen bir felaketler zincirinin parçası olduğunu belirtti.RİZE (İGFA) - CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Çayeli'nde meydana gelen heyelanla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Bu tür afetlerin "kader" değil, yönetimsel basiretsizliklerin bir sonucu olduğunu ifade eden Başkan Deniz, bölgedeki yöneticilerin ve ülke genelinde iktidarın sorumluluğunu dile getirdi.

"Çayeli'nde yaşanan bu heyelan, sadece bir doğal felaket değildir" diyen Deniz, "Her yıl tekrarlanan bu tür felaketler, bölgede gerekli önlemlerin alınmaması ve yerel yöneticilerin sorumsuzluğu nedeniyle yaşanıyor. Bu, Çayeli halkının kaderi değil, yöneticilerin basiretsizliğinin ve ülkeyi yöneten AKP'nin ihmalinin sonucudur. Çayeli'nde ve benzer şekilde Karadeniz'in birçok bölgesinde her sene yaşanan bu tür afetler, aslında bu bölgelerde yapılan hatalı ve yetersiz planlamaların, altyapı eksikliklerinin bir göstergesidir" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, bölgedeki yerel yöneticiler, yıllardır aynı sorunun yaşanmasına rağmen, önleyici tedbirler almakta yetersiz kaldığını belirterek, "Birçok kez uyarılar yapılmasına rağmen, gerekli önlemler alınmadı. Ayrıca, Türkiye'yi yöneten AKP hükümetinin de bu konuda sorumluluğu büyüktür. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için hem yerel hem de merkezi yönetimin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. İnsanların yaşamını tehdit eden bu tür durumların yaşanması, sadece basiretsizliktir, kader değildir" dedi.