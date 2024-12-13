İzmir Bornova Belediyesi, İzmir'in sanat hayatına çok önemli bir buluşma mekanı kazandırıyor. Bornova’daki Levanten yaşamının simgelerinden biri olan Dramalılar Köşkü’nün içindeki hamam binası, Galeri Hamam Sanat adıyla bir sanat galerisi olarak yeniden hayat bulacak.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin bu dönem kurduğu Müze Müdürlüğü’nün sanat dünyasına kazandıracağı Galeri Hamam Sanat, Lütfiye & Altan Altın Aile Koleksiyonu parçalarından oluşan ve Abidin Dino, Bedri Rahmi, Fikret Mualla ve İbrahim Balaban gibi Türk resim tarihinin en önemli isimlerinin gün yüzüne çıkmamış eserlerinden derlenmiş “Küçük İşler Büyük İmzalar” sergisiyle 16 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te açılacak.

Türk resim sanatının büyük ustalarının daha önce sergilenmemiş küçük eserlerinin ve desen çalışmalarının yer aldığı sergi, ressamların sanat yolculuklarının farklı aşamalarına dair çeşitli ipuçları verecek. Sergi 16 Aralık 2024-15 Şubat 2025 tarihleri arasında açık kalacak.

İşte sergide eserleri yer alacak sanatçılar:

Abidin Dino, Avni Arbaş, Bedri Rahmi, Cevat Dereli, Süleyman Şahin, Fikret Mualla, Habib Gerez, Habib Aydoğdu, Hasan Kavruk, Hüseyin Baban, İbrahim Balaban, Kayıhan Keskinok, Leyla Gamsız, Mürşide İçmeli, Necdet Kalay, Nejad Melih Devrim, Nevzat Akoral, Nüzhet İslimyeli, Selim Turan, Şadan Bezeyiş, Şefik Bursalı, Şeref Akdik, Şeref Bigalı, Teymur Ağalıoğlu, Turgut Atalay, Ümmet Karaca ve Yaşar Yeniceli.