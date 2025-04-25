Renault Group, 2025’in ilk çeyreğinde satışlarını artırarak 11,675 milyar euroluk ciroya ulaştığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Renault Group, 2025’in ilk çeyreğinde satışlarını artırdı. Gruptan yapılan açıklamaya göre, Renault Group, 2025 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, ticari performansını koruyarak, pazara kıyasla istikrarlı bir sonuç elde etti.

Cirosu 11,675 milyar euro olarak gerçekleşen grubun, cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşerken, sabit döviz kurlarıyla yüzde 0,6 arttı. Renault Group, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 2,9 artışla 564 bin 980 adet satış gerçekleştirdi.

Grubun otomotiv geliri, 10,128 milyar euro seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam, 2024 ilk çeyreğine göre sabit döviz kurlarında yüzde 2,2 düşüşe işaret etti.

Mobilize Finansal Hizmetler (Mobilize Financial Services-eski adıyla RCI Bank&Services), faiz oranlarındaki artış ve aktif büyümesinin etkisiyle yüzde 22,3 artışla 1,524 milyar euro gelir elde eden grubun faaliyet karı hedefi de (büyük eşittir) yüzde 7 olarak korundu.

Renault Group, ürün karması sayesinde 3,7 puan pozitif etki sağlarken, Scenic E-Tech, Renault 5, Symbioz ve Grand Koleos gibi modeller, bu katkıyı oluşturdu.

Grubun serbest nakit akışı hedefi 2 milyar avronun üzerindeyken, Renault Nissan Hindistan Otomotiv Ltd Şti (RNAIPL) yatırımlarının yaklaşık 200 milyon euroluk etkisi bu hedef içinde öngörüldü.

“YÜZDE 2,9’LUK BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Finans Direktörü (CFO) Duncan Minto, dünya genelinde satışlarda yüzde 2,9’luk büyümeyle pazarı geride bıraktıklarını belirterek, bunun yakın zamanda gerçekleştirdikleri ürün tanıtımlarını başarısından kaynaklandığını aktardı.

İlk çeyrekte, yeni modellerin, fatura edilen araçlarının yüzde 28,3’ünü oluşturduğuna dikkati çeken Minto, “Yeni ürünlerimizin kademeli artışı sayesinde bu oran önümüzdeki çeyreklerde yükselmeye devam edecek. 2025’in sonunda, Renault Group Avrupa pazarındaki en güncel ürün gamına sahip olacak ve Uluslararası Oyun Planı sayesinde kapsama alanını genişletecek. Renault Group’un gücü, enerji dönüşümünün hızından bağımsız olarak hem elektrikli hem de içten yanmalı & hibrit araçları sunan, risk azaltılmış stratejisinden geliyor.” ifadelerini kullandı.

“İLAVE MALİYET AZALTICI ÖNLEMLER ALDIK”

Minto, çeviklik ve esnekliğin, güçlü ürün atağıyla birleştiğinde, kendilerine rekabet avantajı sağlayacağını kaydederek, “Maliyet yönetimi hâlâ en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Son derece istikrarsız bir makroekonomik ortamda Renault Group, ilave maliyet azaltıcı önlemleri proaktif bir şekilde hayata geçirme kararı aldı. Bu çabalar, rekabetçiliğimizi artıracaktır.” değerlendirmesini yaptı.