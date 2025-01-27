Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanlığı görevini yürüten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in liderliğinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “TÜSF Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı” 25-26 Ocak 2025 tarihlerinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. TÜSF Yönetim Kurulu üyeleri, spor bilimleri akademisyenleri, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) daire başkanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, spor basını temsilcileri ve ilgili paydaş kurum yöneticilerinin katıldığı konferansta Bayburt Üniversitesi de temsil edildi.



TÜSF Başkanı sıfatıyla açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ortak akıl ve kolektif çabanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:



“Yeni dönem yol haritasını belirlemede ortak akıl ve kolektif çaba büyük bir önem taşıyor. Bu konferansta ortaya çıkan görüşler, federasyonumuzun gelecek stratejik planının omurgasını oluşturacaktır.”



Açılış programı sonunda, ev sahibi MAKÜ Rektörü ve TÜSF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Hüseyin Dalgar, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve TÜSF Başkan Vekili Kemal Yurtnaç’a teşekkür ederek hediyeler takdim etti. Rektör Türkmen, MAKÜ’nün spor tesislerinde incelemelerde bulunarak, tesisleşme konusunda üniversiteler arasında ortak standartlar geliştirilmesinin önemine değindi.



Konferansta; Kampüste Aktif ve Sağlıklı Yaşam, Eğitim ve Spor, Araştırma ve Geliştirme, Yönetim ve Liderlik, Organizasyon Süreçleri, Pazarlama ve Gelirler Modeli gibi 6 ana tema kapsamında oluşturulan ihtisas komisyonlarının hazırlayacağı raporların, federasyonun gelecek dönem stratejik yol haritasının şekillenmesinde önemli bir rehber olacağı belirtildi.





Bayburt Üniversitesinin “Spor Dostu Kampüs” projesi kapsamındaki dönüşüm sürecine de entegre edilmesi planlanan bu yol haritası, özgün ve uyarlanabilir konseptleriyle spor kültürünün profesyonelleşmesine önemli katkılar sağlayacak.