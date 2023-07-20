Öğrenci odaklı ve katılımlı kurumsal büyüme vizyonuyla spordan bilime, sosyal yaşamdan proje kültürüne geniş çaplı bir zirve yürüyüşü başlatan ve Türkiye'de adından söz ettiren Bayburt Üniversitesinde, YKS sonuçlarının ardından yeni kurumsal paydaşları ve büyüme ortakları olan aday öğrencileri bekleme heyecanı arttı. Bu vesileyle YKS'ye giren tüm öğrencileri, ailelerini, ilk ve orta öğretim kademelerindeki öğretmenleri tebrik eden Rektör Türkmen, "Bugünün heyecanını tecrübe etmiş biri olarak duygularınızı ve mutluluğunuzu paylaşıyorum. Artık yeni bir heyecana ve kendinizi gerçekleştireceğiniz yeni bir hikâyeye doğru yolculuğunuzun başladığı bir evredesiniz. Unutmayın, sizler tercihlerinizle büyüyeceksiniz. Bizler ise sizinle. Yol alacağınız her vaktin bir hikâyesi ve bu hikâyeyi anlamlı kılacak olan yol arkadaşlarınızla sizleri bir araya getiren bir nedeniniz olacaktır. Bizim geleceğe uzanan yolu sizlerle birlikte yürümek için çokça nedenimiz var. Çünkü biz, hikâyemizin kahramanları olan sizler için tasarlanmış bir yerde; Bayburt Üniversitesinde sizleri bekliyoruz." dedi.



Tebrik mesajının devamında, öğrencilere seslenerek bir araya gelmelerine vesile olacak nedenlerden bahseden Rektör Türkmen, öğrenci odaklı süreç ve yaşam tasarımının detaylarını paylaştı.



Güvenli Şehirde Ucuz ve Huzurlu Yaşam



Mesajında yükseköğrenim tercih planlamasında ekonomi ve güvenliğin birincil belirleyiciler haline geldiğine dikkat çeken Rektör Türkmen, "Bayburt, güvenin ve huzurun egemen olduğu barış iklimiyle bir tür "cittaslow" esintisi taşırken, aynı zamanda barınma, yemek ve sosyal imkanlara ayrılacak bütçe bakımından en ekonomik şehirlerin başında geliyor. Şehrimizdeki ekonomik yurt kapasitesi barınma sorunlarını ortadan kaldırırken, ortalama bir büyükşehirdeki yaşam ve güvenlik maliyetinin neredeyse 3'te biri bütçeyle sosyal yaşam dizayn etmek mümkün hale geliyor." ifadelerine yer verdi.



Sosyalliğin Eğlence ve Sorumluluk Hali



Mesajında sosyal yaşam dinamiklerini "yaşayan kampüs" hedefi çerçevesinde planladıklarını ifade eden Rektör Türkmen, "Öğrenci yaşamının en güçlü bileşeni olan sosyalliği, iki faktör üzerine kuruyoruz. Birincisi eğlence, ikincisi ise sosyal sorumluluk. Bu iki unsur bütünleştiğinde, tüketim odaklı eğlence mantığı yerine üretim odaklı eğlence mantığı ön plana çıkıyor ve daha mutlu bir toplumun anahtarı olan başarma hissini sosyal aidiyet bağlarına dönüştürmüş oluyoruz. 100'e yakın öğrenci topluluğumuz, yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne odaklanan bir sosyal sorumluluk duygusunu eğlence konsepti ile bütünleştiriyorlar." şeklinde konuştu.



Projelerle Düşünen ve Uygulayan Öğrenci Girişimciliği



Mesajında sosyal girişimci öğrenci modelini kurumsal yönetim anlayışına entegre ettiklerini kaydeden Rektörümüz Türkmen, "Öğrencilerin yer aldığı yeni akademi yaklaşımına adapte olan Üniversitemiz, TÜBİTAK'ın 2209-A Üniversite Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri programında geçtiğimiz yıl toplamda 559 başvuru ve 193 kabul sayısı ile Türkiye'nin zirvesine ilerleyerek 8. sırada yer aldı. Bu demek oluyor ki, 2000 yılı sonrasında kurulan genç üniversiteler arasında zirvedeydik. Yeni dönemin rekorunu kırmak ve ilk 5'e girmek için yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Yeni hayal güçleri, gücümüze güç katacak." ifadelerini kullandı.





Şampiyonların Üniversitesi, Yeni Şampiyonlarla Güçlenecek



Yayımladığı mesajda son olarak sporda ekol olma hedefiyle yetiştirdikleri sporcuların Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye genelinde şampiyonluklar kazanarak "Şampiyonların Üniversitesi" yakıştırmasının mimarları olduklarını söyleyen Rektör Türkmen, "Busenaz Sürmeneli ve Deniz Dağdelen gibi idol sporcuların yetiştiği Üniversitemiz, yeni sporcularının katılımıyla birlikte her alanda zirvede yer alma hedefine bir adım daha yaklaşacak." diye konuştu.



Mesajında öğrencilere çağrı yapan RektörTürkmen, "Sizler geleceğin inşa edicileri olan Z kuşağının temsilcileri olarak tercihe hazırsınız. Biz de sizin için A’dan Z’ye her bir bileşenimizle hazırız. Çünkü siz, gelecek’siniz…” diyerek sözlerini sonlandırdı.



Rektör Türkmen, aday öğrencilerin erişebilmesi için tanıtım filmi, tanıtım kataloğu ve sanal tur ekranının linklerini mesajının sonuna ekledi.