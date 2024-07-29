28 Temmuz Pazar günü gerçekleşen programda hedefleri ve sürdürülebilir gelecek tasarımını anlatan Rektör Türkmen,öğrenci odaklı birçok soruya somut verilerle yanıt verdi. Soyut hedefler yerine ayakları yere sağlam basan, sınanabilir ve gerçekleştirilebilir kalite hedeflerine göre bir geleceği planladıklarını dile getiren Rektör Türkmen, geleceğin böylelikle gelişigüzel bir rastlantı olmanın ötesinde, öğrencilerin de katıldıkları bir proje olacağını söyledi.

Programda öğrenci odaklı TÜBİTAK başarıları, öğrenci katılımlı entegre kalite yönetim sistemi başarısı, yaşayan kampüsler, zengin kütüphane kaynakları, üretken ve öğrenciyle bütünleşen akademik kadro, uluslararası görünürlük, uluslararası iş birlikleri, spor ekolü olma süreçleri ve diğer sürdürülebilir kalkınma planlamasından detaylı olarak bahseden Rektör Türkmen, sözlerini bitirirken Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi sloganına atıfta bulunarak ekonomik ve konforlu öğrenci deneyimine önemli bir yer ayırdı.

Öğrencilere mesajında Birleşmiş Milletlerin #KendinYap felsefesine entegre edilmiş bir öğrenci profilinden bahseden Rektör Türkmen, aynı zamanda “#HareketeGeç ve kendi geleceğinin belirleyicisi ol!” mesajına da yer verdi.