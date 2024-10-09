Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katılarak yükseköğretimin geleceği ve Türkiye’nin kalkınma vizyonu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, üniversitelerin Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma politikalarına yapmaları beklenen katkıya vurgu yaparak, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun gerçekleşmesinde üniversitelerin kilit bir rol üstleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin sadece eğitim ve öğretim değil, aynı zamanda araştırma, yenilik ve topluma hizmet noktasında da ülkenin gelişim sürecine ivme kazandırmaları gerektiğini ifade etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise, 2024 Üniversiteler İzleme ve Değerlendirme Genel Raporundaki pozitif göstergelere dikkat çekerek yükseköğretimin geleceğine dair umut verici sinyaller aldıklarını belirtti. Özvar, üniversitelerin performanslarını artırarak hem ulusal hem de uluslararası alanda daha etkin rol almaları gerektiğini vurguladı.

Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yapılan konuşmaları değerlendirerek üniversitenin bu hedefler doğrultusunda nasıl ilerleyeceğini anlattı. Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya sunduğu katkıyı genişletmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Bayburt Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizin bilimsel, ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak adına projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Üniversitemiz, bölgesel kalkınmayı destekleyen araştırmalar ve iş birlikleri ile Bayburt’un ve çevresinin ekonomik ve sosyal dönüşümüne öncülük etmeye kararlıdır. Bu kapsamda, eğitim-öğretim süreçlerimizi geliştirirken, araştırma faaliyetlerimizi de kalkınma odaklı bir yaklaşımla sürdüreceğiz.”

Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin hem Türkiye’nin genel kalkınma politikalarına hem de yerel ihtiyaçlara uygun projelerle bölgede örnek bir yükseköğretim kurumu olma hedefini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.