Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ikinci kez Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen mazbata törenine katıldı. YÖK’te düzenlenen törende, son kararnameyle göreve atanan üniversite rektörlerine mazbataları takdim edildi.



Törene, yakın dönemde ataması gerçekleşen çok sayıda üniversite rektörü katılırken, Rektör Prof. Dr. Türkmen, kendisine tevdi edilen mazbata ile birlikte ikinci görev dönemine resmen başlamış oldu. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Türkmen, ikinci dönemdeki yönetim vizyonunu toplumsal katkı, bilim iletişiminin şehrin tüm mahalle ve sokaklarına ulaştırılması ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya öncülük edilmesi hedefleriyle tanımladı. Üniversitelerin sadece bilgi üretim merkezleri değil, aynı zamanda yaşadıkları bölgenin dönüşümünde aktif aktörler olması gerektiğini vurgulayan Rektör Türkmen, yeni dönemde tüm paydaşlarla iş birliğini daha da derinleştireceklerini ifade etti.





Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni görevine başlayan tüm rektörleri tebrik ederek yükseköğretim sisteminde kalite odaklı dönüşümün, milli teknoloji hamlesinin ve sürekli iyileşme vizyonunun önemine değindi. Özvar, YÖK’ün bölgesel, ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda üniversiteler arası eşgüdümün artırılmasına yönelik kararlılıklarını dile getirdi.





Mazbata töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarını sunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Cumhurbaşkanımızın ve YÖK Başkanımızın güvenine layık olma sorumluluğu içinde yeni yönetişim dönemini; üniversitemize, şehrimize ve tüm paydaş kurum ve kuruluşlara hayırlı sonuçlar doğuracak bir gelişim süreci olarak değerlendireceğiz” dedi.



Rektör Türkmen, akademik başarıların yanı sıra Bayburt Üniversitesinin sosyal sorumluluk, kültürel zenginleşme ve bilim-toplum etkileşimi alanlarında da örnek bir yükseköğretim kurumu olacağını vurgulayarak, ikinci dönemin yeni bir atılım dönemi olacağını ifade etti.