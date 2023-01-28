Rektör Türkmen Ankara ziyaretinde; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Toto Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Sayıştay Başkan Yardımcısı Orhan Yaşa, Sayıştay 2. Daire Üyesi Hicabi Dursun, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve Başkan Yardımcısı Zeki Eraslan, Önder Ankara Başkanı Uğur Korkmaz, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Gümüşhaneli Bürokratlar Derneği Başkanı Erol Tekçe, Gümüşhaneli İşadamları Derneği Başkanı Erdal Kurt, Selçuklu Koleji Müdürü Ekrem Çelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanı Dr. Bekir Tarık Yiğit, Bayburt Grup AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Bayburt Üniversitesi Vakfı Başkanı Gürbüz Akbulut ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şentürk ve Ankara Türk Telekom Bölge Müdürlüğü Destek Müdürü Alper Erduran’la görüşmeler yaptı.



Ziyaret kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü Törenine de katılan Rektör Türkmen, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz'un haklı gururuna ortak oldu.



Ankara ziyaretinin önemi hakkında açıklamada bulunan Rektör Türkmen, "Ziyaret programımızın, en önemli kurumsal paydaşlarımız arasında yer alan Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesinin gururlandıran başarısıyla başlamasından memnuniyet duyduk. Amacımız, Bayburt'un değerlerini Türkiye'nin ve dünyanın en saygın platformlarında temsil etmek ve otoriteler tarafından desteklenen değerler kılmaktır. Bugün bu gurura ortak olurken, sonraki dönemlerin vizyon projelerinin hayal ufkumuzda canlandırdık ve feyz aldık. Bayburt paydasında birleşen hayallerimiz ve emeklerimiz, Türkiye'nin en saygın sahnelerine uzanan bir başarı hikayesi olabiliyorsa, bunu sahip olduğumuz her değer odağında tekrarlayabileceğimize inanıyorum. Nitekim ziyaretimizin en önemli teması, bizleri Bayburt paydasında tamamlayacak ve birleştirecek olan değerler ortaklığının sürdürülebilir adımlarını atmaktı." dedi.



Yoğun program kapsamında Bayburt'un yerel, bölgesel ve ulusal paydaşları arasında yer alan üst düzey bürokrat ve siyasetçilerle ortak vizyona kenetlenmeyi hedeflediklerini söyleyen Rektör Türkmen, "Bayburt, Türkiye siyasetinin, kültür, sanat ve spor camiasının kilit noktalarında rol alan hemşehrilerimiz sayesinde güçlü bir temsil imkanına sahiptir. Bu ziyaretlerde, Bayburt adına bir şeyler yapmak için sürece katkı sunmaktan memnuniyet duyacak önemli şahsiyetlerle etkileşim kurarak tüm katkılardan başarılı projeler üretecek bir bağlama vesile olma rolünü hayata geçiriyoruz. Üniversitemiz çok yönlü ve kapsamlı katılımlar gerektiren bir bölgesel kalkınma hareketinin temellerini atmak için sürece öncülük edecek olan bürokratlar ve siyasilerle bir dayanışma zinciri tesis etmeyi sürdürecektir. Ziyaretler süresince proje ve iş birliği fikirlerimizi büyük bir duyarlılıkla karşılayan tüm bürokrat, siyasi ve sivil toplum temsilcisi paydaşlarımıza yürekten teşekkür ederim." ifadeleri kullandı.