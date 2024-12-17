Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ümid Karlı üstlenirken, Rektör Türkmen’in yanı sıra Uluslararası Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de konuşmacı olarak yer aldı.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, konuşmasında federasyonların sporun kurumsallaşması ve toplumda kapsayıcı bir spor anlayışının yaygınlaşmasındaki önemine vurgu yaptı. Özellikle üniversite sporlarının, gençleri spora yönlendirme ve dirençli toplumlar inşa etme sürecindeki etkisini ele alan Türkmen, federasyon çatısı altında yürütülen çalışmaların, sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplum idealine katkı sunduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir sürdürülebilirlik meselesi olarak sürdürülebilir kalkınmanın yerli ve milli bir yorumu olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, sporun bu süreçteki bağlam kurucu rolünü destekleyen argümanlarını paylaştı.





Rektör Türkmen ayrıca, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve bireylerin yaşam kalitesini artıran bir unsur olduğunu ifade etti. Üniversitelerdeki spor kültürünün kurumsallaşmasının, kapsayıcı politikalarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan RektörTürkmen, federasyonlar ve üniversitelerin bu sürecin temel aktörleri olduğunu dile getirdi.



Panelde, Türkiye Yüzyılı perspektifinde sporun yaygınlaştırılması, altyapıların güçlendirilmesi ve gençlerin spora erişiminin artırılması konusunda önemli hedefler belirlendi. Program sonunda, konuşmacılara etkinlik anısına plaket takdim edildi.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, panel sonrası yaptığı değerlendirmede, Bayburt Üniversitesinin sporun kurumsallaşması ve üniversite gençliğinin spora katılımını artırma konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, Bayburt Üniversitesinin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında aktif rol oynamaya devam edeceğini ifade ederek etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.