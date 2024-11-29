Diş tedavilerinde yeni bir dönemin ve dijital dönüşümün kapısını aralayan yazılım RealGUIDE, SDT Dental Studio işbirliği ile şimdi Türkiye’de.İSTANBUL (İGFA) - Diş Hekimliği’nde gelişmiş tanı, implant yerleştirme, ileri düzeyde cerrahi rehber tasarımı ve protez modelleme için birleştirilebilen farklı modüllerden oluşan RealGUIDE yazılımı için SDT Dental Studio, İtalyan yüksek teknoloji üretici firması 3Diemme ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

PC, MAC ve mobil platformlarla (Apple iOS) uyumlu RealGUIDE yazılımı en uygun implant-protez rehabilitasyonunu uygulamak adına güçlü yapay zeka algoritmalarıyla en karmaşık vakalarda bile mükemmel sonuçlar veriyor. 3D modelleme ile tedavi planlamasını hızla tamamlayan dijital yazılım, birkaç dakika içinde en uygun çözümleri sunuyor.

RealGUIDE dijital platformu Diş Hekimliği’nde tüm ihtiyaçlar için zahmetsiz, yüzde 100 güvenli ve yüzde 100 başarı ile klinik diş tedavilerinde tüm karmaşık vakaları bile milimetrik doğruluk ile başarılı sonuçlarla kolaylaştırıyor. Son derece basit kullanımı ile hastaları bir parmak dokunuşuyla yönetebilmeye de olanak tanıyan cerrahi rehber planlama yazılımı RealGUIDE platformu, farklı yazılımlar arasında sürekli dosya alışverişinin de önüne geçiyor. Diş tedavilerinde kısa süre içinde, güvenli ve her türlü ihtiyaca uygun çözümler sunan modül, dijital iş akışı yönetimi için hem diş hekimleri hem de diş teknisyenleri için tek bir entegre ortamda hata payını sıfıra indirerek veri aktarımı da sağlıyor.

RealGUIDE ile “Sanatsal Dokunuşlar”

Bir diş hekiminin hastasının ağız yapısına "sanatçı hassasiyeti" ile yaklaşmasına ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak adına en uygun implant-protez modelleme imkanını sunan RealGUIDE, farklı klinik vakalar üzerinde işbirliğini eksiksiz olarak yerine getiren bir dijital platform olarak da öne çıkıyor. İleri teknolojisi ve sektördeki yenilikçi yaklaşımı gözler önüne seren platform, fonksiyonel ve estetik tasarımıyla desteklenen, mini-invaziv ve öngörülebilir bir cerrahi olasılığını da sunuyor.

Son derece basit adımlarla en karmaşık vakaları çözümüne olanak veren RealGUIDE, hastaların verilerine her zaman CLOUD (BULUT) platformundan erişebilme olanağını sunarken, iPad/iPhone gibi dijital ortamlarda klinik vakaları diğer meslektaşlar ve uzmanlarla paylaşma ve üzerinde tartışabilme olanağı da tanıyor.

SDT Dental Studio güvencesiyle Türkiye’ye sunulan RealGUIDE yapay zeka ile her yeni vaka ile birlikte öğreniyor ve gelişiyor. STL ve DICOM dosyalarının eşleştirilmesi, otomatik panoramik eğri takibi, kemik ve tek diş segmentasyonunun yanı sıra içe aktarılan dosyalardan kronların tanınması ve otomatik olarak çıkarılması da yapay zeka ile kolaylaşıyor.

Entegre CAD modülü ile protez

Diğer RealGUIDE modülleri ile entegre bir protez modelleme platformu olan CAD modülü ile de her şey tek bir çalışma ortamında tutabiliyor. Bu yazılımla şu protez özellikleri hayata geçirilebiliyor; "Kronlar ve köprüler, barlar ve overdenture protezler, geçici köprüler, tam ve parsiyel hareketli protezler, anında yüklenen geçici restorasyonlar, model oluşturma, ısırma splintleri, sanal artikülasyon sistemi ve gelişmiş diş yerleşimi."