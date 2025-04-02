Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 876 bin 475 kişinin kullandığını ifade etti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde demiryolu ile gerçekleştirilen seyahat verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 876 bin 475 kişinin kullandığını ifade etti. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde toplam 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ise 3 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğini belirtti.

YÜKSEK HIZLI, ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLER 276 BİN 102 YOLCU TAŞIDI

Ankara-İstanbul parkurunda ilave 6 YHT seferi ile toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağladıklarını ifade ederek 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında YHTler ile 138 bin 978 vatandaşımız seyahat etti. dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Trenine ilave edilen toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağladıklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Anahat ve bölgesel trenlerimizle de söz konusu tarihler arasında 137 bin 124 yolcu taşıdık. Böylece Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler ile toplam 276 bin 102 kişi seyahat etti. şeklinde konuştu.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER 2 MİLYON 600 BİN 373 KİŞİYE HİZMET VERDİ

İstanbul'da, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde TCDD Taşımacılık tarafından işletilen başta Marmaray olmak üzere Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "İstanbul'un iki yakasını demiryolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı arasında 2 milyon 156 bin 902 vatandaşımıza hizmet verdi. Halkalı-Bahçeşehir Hattını 284, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattını 34 bin 310, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattını da 117 bin 565 vatandaşımız kullandı" dedi.

Ankara'da şehrin merkezinden geçen Başkentrayın yolcu verilerini de değerlendiren Bakan Uraloğlu, 29 Mart -1 Nisan tarihleri arasında söz konusu kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 600 bin 373 kişinin kullandığını duyurdu.