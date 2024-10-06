Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, iki şehir arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla Almanya’da Nevşehir’in kardeş şehri olan Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer ile bir araya geldi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul’un da katıldığı ziyarette kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda önemli kararlar alındı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Nevşehirli hemşehrileri ile bir araya gelmek ve Nevşehir Belediyesi’nin kardeş şehirlerinin ziyaret etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Almanya’ya gitti.

Başkan Arı, Almanya’daki temasları çerçevesinde çok sayıda Nevşehirli gurbetçinin yaşadığı ve Nevşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır kardeş şehri olan Neuss’taki incelemeleri sırasında Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer’i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer’in de katıldığı ziyarette, Nevşehir ve Neuss Belediyelerinin işbirliği yapmayı planladığı projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Almanya'daki temaslarının, Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’in uluslararası alanda daha görünür olmasına ve yeni fırsatlar yakalamasına yardımcı olacağını belirten Başkan Arı, iş birliği projelerinin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını sözlerine ekledi.

İş birliği için atılan adımların, iki şehir arasındaki dostluğun daha da pekişmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Başkan Arı, misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer’e teşekkür etti.

Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni görevinden dolayı Başkan Arı’yı tebrik ederek başarılar diledi.