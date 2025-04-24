8 üniversiteden 71 sporcunun yer aldığı organizasyonun tamamlanmasıyla sonuçlar açıklandı. Kadınlar, erkekler ve karma kategorilerinde öğrenciler yarıştı. Kadınlar kategorisinde, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi birinciliğe adını yazdırdı. İstanbul Üniversitesi ikinci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde Düzce Üniversitesi birinci olurken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ikincilik, İstanbul Üniversitesi üçüncülük elde etti. Erkek ve kadın öğrencilerin birlikte yarıştığı karma kategorisinde yine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birinci oldu, Rize ekibini ise ikinci olarak İstanbul Üniversitesi takip etti. Kadınlar kategorisinde birinciliği elde eden Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, bu kategoride üçüncülüğe uzandı.

Saray Bahçesi’nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımın sporcularına madalya ve kupaları Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ve il protokolü tarafından takdim edildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bayburt’ta ilk kez düzenlenen ulusal düzeydeki su sporları organizasyonu olan Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası’nı başarıyla tamamladık.

Dereceye giren takımlarımız ile sporcularımızın kupa ve madalyalarını şehrin bütün protokolünün katıldığı törenle takdim ettik.

Çoruh’un coşkusunu paylaşan tüm sporculara, emeği geçen paydaşlara ve izleyicilere teşekkür ediyor, Bayburt’un spor turizminde yeni bir sayfa açtığını gururla ifade ediyorum dedi.