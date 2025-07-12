Kültür sanat dünyasını dijital ortamda tek çatı altında buluşturan Radar Türkiye mobil uygulaması, kültür sanatın dijital dönüşümünde önemli bir eşik yaratmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından geliştirilen Radar Türkiye, kısa sürede yarım milyona yakın üyeye ulaşarak yaratıcı endüstrilerde dijitalleşmenin öncülerinden biri haline geldi.İSTANBUL (İGFA) - Konserlerden tiyatrolara, sergilerden çocuk atölyelerine kadar binlerce etkinliği harita tabanlı ve filtrelenebilir bir yapı içinde sunan Radar Türkiye, kullanıcıların konumlarına göre çevredeki etkinlikleri kolayca keşfetmesini sağlıyor. Biletleme firmalarıyla entegre çalışan sistem, uygulamayı kültür sanat alanında benzersiz bir dijital deneyim platformuna dönüştürüyor.

81 ilde aktif kullanım verisiyle çalışan uygulama, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yoğun bir kullanıcı kitlesine sahip. Radar Türkiye, sadece sanatseverlere değil; organizatörlere, mekânlara ve sanatçılara da görünürlük sunarak sektörde yeni bir dijital ekosistem yaratıyor.

Kültür sanat etkinliklerini tek bir platformda toplayan Radar Türkiye, kullanıcı alışkanlıklarını dönüştürerek erişilebilirliği artırıyor. Tüm Türkiye’de aktif hale gelen uygulama, bugüne dek 1 milyon 583 bin kez indirildi ve 491 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı. 2025 yılı içinde şimdiye dek 4 milyon 542 bin 834 kez açılan uygulama, günlük ortalama 24 bin kez açıldı ve her gün ortalama 16 bin tekil kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Kullanıcıların uygulamada geçirdiği ortalama süre ise 3 dakika 13 saniye.

Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, Radar Türkiye’nin ulaştığı başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: “Radar Türkiye, kültür sanat alanında dijitalleşmenin önemini ve bu alanda atılan doğru adımların nasıl karşılık bulduğunu açıkça ortaya koyuyor. Hem üyelerin hem organizatörlerin ihtiyaçlarına yanıt veren bu uygulama, yaratıcı endüstrilerde ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunuyor. Bugün Türkiye genelinde aktif olarak kullanılan, yüz binlerce kullanıcıya ulaşan ve her gün binlerce kez açılan bu platform, kültür sanat alanında veri odaklı düşünmeyi mümkün kılıyor. Radar Türkiye sayesinde etkinlik üreticileri daha hedef odaklı planlamalar yapabiliyor, kullanıcılar ise kendilerine en yakın ve ilgilerini çeken etkinlikleri keşfetme şansı buluyor”