Bayburt Özel İdarespor 2014 yılında yükseldiği profesyonel ligden 11 yıllık bir maceranın ardından düştü. 4 yılı 2. Lig, 7 yılı ise 3. Lig’de geçiren Bayburt Özel İdarespor önümüzdeki yıldan itibaren Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.

Gençosman Stadyumu’ndaki son maçında Alanyaspor’u yenen Bayburt Özel İdarespor, Ordu’dan gelen haberle ligden düşen takım oldu. Lig üçüncüsü Orduspor evinde zayıf Karabük İdamanyurdu’na yenilince Bayburt Özel İdarespor’un galibiyeti sonucu değiştirmedi.

Karabük İdmanyurdu’ndan iki dakikada iki gol yiyen Orduspor, Bayburt taraftarının hafta içindeki iki takımın görüşüp anlaştığı yönündeki duyumları akıllara getirdi.

Anlaya karşısında ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip sahaya yıkan Bayburt Özel İdarespor 14. dakikada Alpay Cin’le net gol pozisyonundan yaralanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Alpay Cin topu ayağına dolaştırarak pozisyondan yararlanamadı.

22. dakikada Mehmet Aygün ceza sahasına girdiği anda vurdu, kaleciden dönen topa Mehmet Aygün vurdu, Alanya defansı müdahale ederek golü engelledi.

Temsilimiz 42. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Hüseyin Yıldız’ın yerden sekerek direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarsını yine gol pozisyonu ile başladı. 48. dakikada Alpay Cin net pozisyonda golü kaçırdı, 49. dakikada ise Murat Torun’un vuruşu direğin dibinden dışarı çıkmıştı.

55. dakikada ara pasında ceza sahasına giren Doğukan Delimehmet’in vuruşuna kaleci müdahale edemedi, top direğin yanından dışarı çıktı.

Temsilcimizi aradığı golü 57. dakikada buldu. Murat Torun’un vurduğu topu Alanya kalecisi tokatladı, dönen topu Doğukan Delimehmet topu filelerle buluşturdu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında değişen bir şey olmadı. Alanya’yı 1-0’la geçen Bayburt Özel İdarespor 30. haftalık lig serüvenini 29 puanla tamamlayarak 16. sıradan yer aldı ve ligden düştü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar kulüp yönetimine ve futbolculara tepki gösterdi.