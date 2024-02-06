Görevde yükselerek yeni kadrolarına atanan akademisyenlere cübbelerinin Yönetim Kurulu tarafından giydirildiği gelenekselleşen törende bu kez, Profesör kadrosuna atanan 3 akademisyen ile Doçent kadrosuna atanan 1 akademisyen cübbe giydi.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in başkanlık yaptığı Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleşen törende, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalına atanan Prof. Dr. Mustafa Albayrak, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalına atanan Prof. Dr. Yusuf Şen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne atanan Prof. Dr. Engin Şahin ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programına atanan Doç. Dr. Yunus Kaya'nın cübbelerini giydiren Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinde yükselen akademisyenlere tebriklerini bildirdiler.



Akademi kariyerinde önemli basamakları geçerek hayalini kurdukları noktaya ulaşan ya da bir adım daha yaklaşan akademisyenlerin duygularını paylaştıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bayburt Üniversitesi kurumsal ailesi olarak bizler de her bir akademisyenimiz, öğrencimiz ve ailemizin diğer üyeleri hakkında kariyer hayalleri kuruyoruz. Siz değerli akademisyenleri, "kendini gerçekleştirme" idealinin hedeflenen noktasında gördüğümüz için sizler kadar gururluyuz. Ailemizin tüm üyeleriyle, kariyer hayallerini, hedeflerini ve yürüyüşlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı yoldaki zorlukları birlikte aşacağımız gibi mutluluğu da birlikte yaşayacağız." dedi.



Tören, gelenekselleşen toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.