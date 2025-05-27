Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği programda Prof. Dr. Sadettin Ökten’i Kocaelililer ile buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında Prof. Dr. Sadettin Ökten’i ağırladı. SEKA Kâğıt Müzesi’nde düzenlenen programda konuşan Ökten, “İnsanlar müzeleri farklı zamanlarda gezmeli. Çünkü insan farkı fark eder” dedi.

ÖKTEN’İN SÖYLEŞİSİNE BÜYÜK İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında önemli bir yazarı misafir etti. Müzeleri tanıtmaya yönelik etkinlik kapsamında Yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, okurlarıyla buluştu. SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu’nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

“İNSANLAR MÜZELERİ GEZMELİ”

Prof. Dr. Ökten, “Medeniyet ve Müze, Müzecilik” konulu söyleşide şehir, müze, medeniyet ve insan ilişkisi üzerine düşüncelerini okuyucularıyla paylaştı. Müzelerin kültürel süreklilikteki yeri hakkında bilgi veren Ökten, “Çok güzel bir sanayi müzesindeyim. Mühendis olarak heyecanlandım. Önemli bir çalışma olmuş. Etrafımız anılarla dolu. Bugünkü konumuz müze ve medeniyet. Müzeye giden kendinde bir farkındalık görür. Müzeye birkaç kez gidince bu farkındalık bilinç kazanıyor. Toplum bireylerden oluşuyor. Bireylerin müzelere gitmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

“FARKLILIK İNSAN İÇİN ÖNEMLİDİR”

Müzelerin ziyaret edilmesinin bir toplum bilinci oluşturduğunu belirten Ökten, “Hayat bir akıştır. Biz bu akış içerisinde giden zamanda farklı eserleri görüyoruz. Eser sabit ama biz değişiyoruz. Bu değişimlerde eserin farklı zeminlerini görüyoruz. Müze sabittir. Siz farklı dönemlerde bu müzeye gittiğinizde farklı şeyler görürsünüz. Aynı müzeye farklı zamanlarda gidilmesi bilgi, görgü ve deneyim konusunda sizi değiştiriyor. Mümkünse farklı bir memleketteki müzeleri gezmeli. Çünkü bu farklılık insan için önemlidir” açıklamasında bulundu.

“OBJELER BİLGİYİ TETİKLER”

Müzedeki obje ile başlayan bir yolculuk olduğunu belirten Prof. Dr. Ökten, “Bu yolculuğun devamı size bağlı. Topkapı sarayında padişahların kaftanları var. Bir yaşanmışlıkları var ve şuan müzede sahneleniyor. Bu objeler görgüyle birlikte objenin hayattaki kullanımı konusunda bilgi almayı tetikliyor. Görgünün insanda önemli bir yeri var. İnsanın insan ile olan ilişkisi bir görgü meselesidir. Bu devamında ise tecrübeyi getiriyor” dedi.

‘’BİR ZAMAN YOLCULUĞU GİBİ’’

“Şuan içinde bulunduğumuz mekân benim için farklı, sizler için farklı. Siz içerisinde makineler görüyorsunuz” diyen Ökten, “Ben ise mühendislikten gelen bir deneyimi ve 30 yılı görüyorum. Müze özel bir mekân. Bu mekânda geçirilen zaman özel bir zamandır. Bir zaman yolculuğu gibi. Mekân zamanında kuruldu, insanlar burada çalıştı, şimdi ise o insanlar yok ama burada yaşanmışlık var. Bu insanlar yok ama bu yaşanmışlığa şahit olmuş mekân ve objeler görüyoruz” dedi. Konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Prof. Dr. Sadettin Ökten’e çiçek ve tablo hediye etti.