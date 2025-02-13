Nisan ayında yapılacak olan rektörlük seçimleri öncesi aday başvuruları ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde başlayacak. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Artar Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne aday olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bayburtlu akademisyen Musa Artar'ın özgeçmişi ve yaptığı çalışmalar şöyle:

Şingah Mahallesi kütüğüne kayıtlı Prof. Dr. Musa ARTAR, 1981 yılında doğdu. 1997-2002 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini, 2002-2006 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini ve 2012-2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. 2018 yılında İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim dalında doçentlik unvanını aldı. Kendisi 2002-2007 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ Genel müdürlüğü Atık Su İnşaat Daire Başkanlığında kontrol mühendisliği, 2007-2012 yılları arasında Pendik Belediyesi, Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüklerinde kontrol mühendisliği ve şeflik görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Musa Artar, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim dalında, 2012-2016 yılları arasında Öğretim Görevlisi olarak, 2016-2018 yılları arasında Doktor Öğretim Üyesi olarak, 2018- 2024 yılları arsında Doçent olarak hizmet etmiştir. Yine aynı bölümde 2024-Şubat’tan itibaren Prof. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Prof. Artar'ın çelik yapıların tasarımı ve tarihi yapıların deprem performansı üzerine birçok ulusal ve uluslararası çalışması bulunmaktadır. Ayrıca kendisinin çelik yapılar üzerine tek yazarlı olarak basılan akademik bir kitabı da bulunmaktadır.

Prof. Dr. Musa Artar, 2012 yılından itibaren Bayburt Üniversitesinde farklı zaman dilimlerinde, Mühendislik Fakültesi Yönetim kurulu üyeliği, Mühendislik Fakültesi disiplin kurul üyeliği, İnşaat Mühendisliği Bölüm başkanlığı, uluslararası konferans başkanlığı ve birçok komisyon üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.