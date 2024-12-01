İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı, 2025-2030 dönemi için Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeliğine yeniden seçildi. Prof. Dr. Balcı, oylamada 5 aday arasında en yüksek oyu aldı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Konseyi’nin önemli gözetim-denetim organları arasında olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nde 6 yıldır başarılı çalışmalarda bulununa İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı, Türkiye tarafından aday gösterilmesi sonrasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde yapılan oylama neticesinde 5 aday arasında en yüksek oyu aldı.

Prof. Dr. Balcı, ilk turda Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeliğine yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yusuf Balcı’nın adaylığının ülkemizce desteklendiği ve yeniden seçilmesinden dolayı memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Prof. Dr. Balcı, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi üyeliği süresince sosyal hakların korunması ve geliştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli çalışmalara da imza attı.