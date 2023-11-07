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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Develi, Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye, küresel eko-politiğin durum okumasını ve kritiğini yaparak başladı. Bazı politik merkezlerin baskısında istikrarsızlaşan para ve ekonomi dengesinin sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Develi, Türkiye'nin ülke ekonomisinin yanı sıra küresel ekonominin istikrarsızlığıyla ilgili bir denge pozisyonu kurmaya çalıştığını söyledi.

Küresel pandemi, savaşlar ve artan göç hareketlerinin olumsuz etkilediği para piyasalarının kripto para borsaları tarafından da belirsizliklere itildiğinden söz eden Prof. Dr. Develi, Türkiye'nin olumsal ivme kazanan ekonomi politikası sayesinde küresel enflasyon krizini güçlü bir şekilde aşacağını söyledi. Mevcut ekonomi göstergelerinin tüm çevrelerde güven oluşturduğunu da belirten Prof. Dr. Develi, yerli ve millî ekonomik büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve Türkiye Yüzyılındaki ekonomi yönetiminin temel prensiplerini ilişkilendirerek öngörülerini paylaştı. Mevcut ekonomi gündeminin enflasyonla mücadeleyi esas alan bir ekonomik büyümeye odaklandığı söyleyerek konuşmasını sonlandıran Prof. Dr. Develi, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Develi, öğrencilere ekonomi okuryazarlığı konusunda kişisel gelişim tavsiyelerinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

Söyleşi sonunda Prof. Dr. Develi'ye teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, katılım plaketi takdim etti. MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif Alan da Prof. Develi ve Moderatör Araştırma Görevlisi Mehmet Emin Ceylan'a hediyeler takdim etti.

Siyaset Akademisi söyleşi dizisi, Prof. Dr. Nasrullah Hacımiftüoğlu'nun 13 Kasım'daki "Siyaset Anlayışımız" başlıklı söyleşisi ile tamamlanacak.

