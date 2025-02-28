Yıldırım Belediyesi, 28 Şubat 1997’de milletin birliğine, iradesine demokrasiye gerçekleştirilen postmodern darbeyi, o günlerde verilen hak ve özgürlük mücadelesini Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda ele aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, postmodern darbenin yıl dönümünde 28 Şubat Anma Programı düzenledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kâmil Bayramiç ve çok sayıda davetli katıldı. Moderatörlüğünü Gazeteci Yazar Halime Kökce’nin gerçekleştirdiği programda Gazeteci Yazar Nasuhi Güngör ve Araştırmacı Yazar İhsan Aktaş konuşmacı olarak katıldı. Konuşmaların ardından Eşref Ziya ezgileri ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşatırken, Kum Sanatçısı Veysel Çelikdemir’in gösterisi de büyük beğeni topladı.

TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDELER

28 Şubat’ın alelade bir olay olmadığını, milletin birliğine ve iradesine, Türk Demokrasi’ne yönelik karanlık bir darbe olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “O günlerde millete layık görülen zulmü, planlayanlar, uygulayanlar ve alkışlayanlar, bu karanlık günlerin bin yıl süreceğini söylemişlerdi. Ancak bu aziz millet henüz son sözünü söylememişti. Millet kendisine zulmedenleri, namlusunu kendisine çevirenleri hak ettikleri yere, tarihin çöplüğüne göndermesini bildi” dedi.

BU MİLLETİN BÜNYESİ DARBEYİ KABUL ETMEZ

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını hatırlatan Başkan Yılmaz, bu milletin bünyesinin artık darbeleri kaldırmadığını belirterek, 28 Şubat’ta ve 2007’de denediler olmadı. En son 15 Temmuz’da milletimiz, bu karanlık odakların antidemokratik yollarla bir sonuca ulaşmayacaklarını kati ve açık şekilde bir kez daha gösterdiğini söyledi.

28 Şubat’ı yaşayan biri olarak programa iştirak ettiklerini söyleyen programın moderatörü, Gazeteci Halime Kökce, 90’ların Türkiye’de 28 Şubat darbesine giden yıllar olduğunu ifade etti.

Gazeteci Nasuhi Güngör ise, Türkiye’de bu acıların yaşanması için bir zeminin var olduğunu düşündüğünü belirterek, "Yaklaşan 28 Şubat varsa onu anlatmaya geldim. Uyanık olmak, teyakkuzda olmak ve eksiklerimizi gözden geçirmek gerekiyor. Ertesi gün başka şekilde olabilecekler için tedbirli olunması gerekiyor. Allah bizlere bir daha böyle dönemler yaşatmasın” sözlerini kaydetti.

Araştırmacı Yazar İhsan Aktaş ise konuşmasında, 28 Şubat darbesini yapanların daha sonra devleti ekonomik ve sosyal alanda ele geçirmeye çalıştığını belirterek, “28 Şubat dönemi, başörtüsüne, dindarlara ve hükümete zulüm yapılan bir dönemdir. Darbeler dış kaynaklı müdahalelerdir. Bundan 40 yıl önce istedikleri zaman hükümeti düşürüp, ekonomimizi çökertip, istediği zaman darbe yaparak ülkeyi fetret devrine sürükleyebiliyorlardı ancak bu Milletin özünde bulunan sağlam değerler 15 Temmuz’da buna engel olmuştur” şeklinde konuştu.

Program, Başkan Yılmaz ve misafirlerin, Barış Manço Kültür Merkezi fuaye alanında 28 Şubat’ın hafızalardan silinmeyen fotoğraflarının yapay zeka ile canlandırılmasıyla oluşmuş bir dijital sergi ziyareti ve Grafiti Sanatçısı Fatih Palaz’ın grafiti performansı ile ‘’Hakimiyet Milletindir’’ sözlerini yazıya dökmesiyle sona erdi.