Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE)'nin ürettiği PİRANA KİDA, Deniz Kuvvetleri’ne yeni bir vurucu güç kazandırarak göreve hazır olduğunu ortaya koydu.ANKARA (İGFA) - MKE tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, çarpma testlerini tamamlayarak göreve hazır hale geldi.

MKE tarafından üretilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), su üstü seyir testlerinin ardından hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamladı.

3,5 metrelik küçük bir hedefe yüksek hassasiyetle çarpan PİRANA, hedefi imha ederek kabiliyetlerini kanıtladı.

???? MKE #PİRANA KİDA Çarpma Testlerini de Başarıyla Tamamladı???? MKE #PİRANA KİDA, SU ÜSTÜ SEYİR TESTLERİ’nden sonra gerçekleştirilen HEDEFE ÇARPMA TESTLERİ’ni de başarıyla tamamlandı ve göreve hazır hale geldi. ✅ 3,5 metrelik oldukça küçük ve iddialı bir hedefe başarılı bir… pic.twitter.com/Pctr2qEmRU— Makine ve Kimya Endüstrisi (@MKEgovtr) June 8, 2025

Yüksek teknolojili harp başlığı ve tapa geliştirme yeteneğiyle asimetrik harp koşulları için tasarlanan PİRANA, sabit kumanda merkezinden gerçek zamanlı veri akışıyla kontrol edilebiliyor.

Yarı otonom yapısıyla düşük maliyetle yüksek etki sunan araç, sürü kullanım konseptine uygun olarak geliştirilen PİRANA, düşman unsurlarını tespit ettikten sonra uzaktan kumanda veya otonom modda hedefe yönelerek çarpma anında infilak ediyor. Bu özellik, düşman gemilerine, limanlara ve üs bölgelerine sızarak etkili taarruz gücü sağlıyor.