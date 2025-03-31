Türkiye'nin ilaç Ar-Ge'sinde küresel anlamda gücünün artırılması için Pfizer, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Romatoloji Derneği iş birliğiyle “Klinik Araştırmalar Eğitim Programı” gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Pfizer Türkiye, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) onayı, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Romatoloji Derneği iş birliği ile sağlık mesleği mensuplarına yönelik 39. Klinik Araştırmalar Eğitim Programı gerçekleştirdi.

Programda sınavla katılımcılara Klinik Araştırmalar Eğitimi Başarı Belgesi verildi.

Atölyeler, anket ve soru-cevap seansları ile interaktif bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Kiraz ile Pfizer Klinik Araştırmalar Türkiye, Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Klinik Araştırmalar Bölge Kıdemli Direktörü Dr. Gökhan Duman açılış konuşmalarını yaptı. Etkinlikte alanında uzman isimler tarafından şu başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi: İlaç Ar-Ge'si, Türkiye'de ve Dünya'da Klinik Araştırmalara Bakış', ‘Klinik Araştırmalarda Etik, Helsinki Bildirgesi ve IKU', ‘Klinik Araştırmalara Hukuki Yaklaşım ve KVKK', ‘Klinik Araştırmalarda Yöntemler', ‘Klinik Araştırmalarda Tasarım', ‘Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF)', ‘Klinik Araştırmalarda Güvenlilik', ‘Gerçek Yaşam Verileri', ‘Klinik Araştırmalar ve Yapay Zeka', ‘Neden Araştırmacı Olmalıyım?' ve ‘Klinik Araştırmalarda Kalite ve Kontrol Yöntemleri'.

Etkinlik, ‘Hasta Dahil Etme ve Dışlama Kriterleri' atölyesi, ‘Klinik Araştırmalarda Taraflar ve Sorumlulukları' paneli ve ardından gerçekleştirilen sınav ve geri bildirim anketi ile sona erdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Kiraz, akademik kariyerin en önemli gerekliliklerinden biri bilimsel yayın yapmak olduğunu belirterek, bu süreçte klinik araştırmalar büyük rol oynadığını söyledi.

Klinik araştırmalarda güvenilirliğin sağlanması, hasta haklarının korunması ve etik kurallara uyumlu olunması büyük önem taşıyor ve bunun için de süreçlerin standartlaştırılması gerektiğine vurgu yapan Kiraz, "Bugün burada romatoloji, dermatoloji, enfeksiyon, hematoloji, onkoloji ve kardiyoloji gibi birçok farklı branştan katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz “Klinik Araştırmalar Eğitim Programı”, bu standardizasyonun sağlanmasına önemli bir katkı sunuyor. Pfizer Türkiye tarafından gerçekleştirilen bu program bundan sonra yapacağımız klinik araştırmalara katılım açısından önemli. Çevrim içi olarak düzenlenen, son eğitim programımıza koşulsuz destek vererek gerçekleşmesini sağlayan Pfizer Türkiye'ye teşekkür ederiz” diye konuştu.

Pfizer Klinik Araştırmalar Türkiye, Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Klinik Araştırmalar Bölge Kıdemli Direktörü Dr. Gökhan Duman ise, Pfizer olarak, 176 yıldır hastaların hayatını değiştiren çığır açan yenilikler misyonuyla, Pfizer Türkiye olarak ise, 1957'den bu yana, küresel bilim ve bilgi ağı ile Türkiye'nin bilimsel birikimi arasında bir köprü olarak çalıştıklarını söyledi.

Klinik Araştırmalar Eğitim Programı”nı 25 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında bilim insanlarına yönelik olarak düzenlediklerini bugün bu eğitimlerimizin 39.sunu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Duman, "Şimdiye kadar 3.500'den fazla araştırmacının eğitimine katkıda bulunduk. Önümüzdeki yıllarda da bu eğitim programıyla Türkiye'de ilaç Ar-Ge'sinin, bilim ortamının gelişmesine ve yüksek kalite standartlarında araştırmaların yapılabilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.