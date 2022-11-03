Köy Konağı’nın içerisinde aynı anda yüzlerce kişiye hizmet verebilecek yemekhane, taziye odası, Muhtarlık, Köye belli zaman aralığında gelen sağlık görevlileri için çalışma ve muayene odası, misafirler için yatak odaları, banyo, mutfak ve tuvaleti içerisinde barındıran son teknoloji ile donatılmış çok amaçlı bir binayı vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayan Petekli köyü sakinleri köyümüzde cep telefonu şebekeleri çekmiyor, internet hizmeti yok dış dünya ile bağımız tamamen kopuk internet olmadığı için gençler köyde durmak istemiyorlar yetkililerden, değerli büyüklerimizden bu konuda yardım bekliyoruz. Seçime kadar köyümüzde şebeke sorunu çözülmez ise sandıkları protesto edip oy kullanmamayı ve bu tepkimizi farklı mecralarda çok geniş çevrelere duyurmayı düşünüyoruz dediler.

Petekli Köyü sakinlerinde Zarif Satılmış ve Fazıl Çolakoğlu’nun öncülüğünde yapılan Köy Konağı ve İmam Evi’ne Türkiye geneli ve Yurt dışındaki köy sakinleri maddi ve manevi yönden önemli destekler verdiler.

Fazıl Çolakoğlu yaptığı açıklamada Petekli Köyümüzün sakinlerinin desteği ile Köy Konağı ve İmam evi Cami lojmanı yapıldı. Köy Konağı 1300 Metre kare İmam evimiz ise 115 metrekareden oluşuyor. İşçiliğine hiçbir masraf etmedik tamamen işçiliğini kendimiz yaptık. Malzemelere yaklaşık 3 milyon harcandı bu para tamamen güzide köyümüzün Hayırseverleri’nin destekleri ile yapıldı. Bizlere güvenip itimat eden, arkamızda duranlara bu örnek kalıcı eserin kazandırılmasına katkı sunanlara teşekkür ediyoruz dedi.

Köy sakinleri yaşadıkları sorunları da dile getirerek 3 yıldır köyümüzde imam yok teravih namazı 3 yıldır kılınmıyor. Hoca olmadığı için cuma namazı bile kılamıyoruz. Telefon internet olmadığı için hoca gelmiyor gelen de durmuyor. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz Öğrencilerimiz taşımalı eğitimle Gökçedere Beldesine gidiyor fakat bazı derslerde Öğretmen eksikliği bir türlü yıllardır giderilemedi. Milli Eğitim yetkililerinin Öğretmen sorununu çözmesini bekliyoruz. Yeni okullar, hastaneler Ülkemizde yapılıyor fakat bunların içini donanımlı eğitimci ve Hekimle doldurmadıktan sonra vatandaşın derdine çözüm olmuyor. Eğitim için uzak mesafelere, sağlık ihtiyacımız için Trabzon ve çevre illere gidip bu kriz döneminde gereksiz masraflara giriyoruz.

Bayburt merkezden gelip Demirözü ve Sadak üzerinden Erzincan’a bağlanan binlerce yıldır kullanılan tarihi ipek yolu güzergahında olan yolda iki araç yan yana zor geçiyor. Günde binlerce toplu taşıma ve nakliye aracının kullandığı şehirlerarası bu tarihi bölgede yer alan yolumuzun standartlara uygun şekle kavuşturulmasını istiyoruz. Kışın kar yağdığında bu yol sürücüler için ölüm yolu oluyor sürekli kazalar yaşanıyor. Bayburt Gökçedere Beldesi ve Gümüşhane Köse İlçesi’ne bağlantı yolu için Devlet kurumları proje hazırlıyor ihale yapıyor. Yol genişletmesi için arazileri kamulaştırıyor. Tapuda yer bizden çıkıp şuanda yol görünüyor. 10 yıl oldu fakat ortada yol yok, kamulaştırılan yerlerin parası da yok. Gökçedere Beldemizde Teiaş tarlalarımızdan gerilim hattı geçirdi. 9 dönüm yerimize 15 bin Tl fiyat biçildi. Bize gelen yazıda Kurumun Avukat masrafı da bize ait bu nasıl bir adalettir. Elimizden gidecek olan yere verilen para avukat masrafını karşılamıyor. Trabzon’a ulaşmak için kullandığımız Köse dağı yolu kışın çok tehlikeli buzlanma dolayısıyla çok sıkıntı çekiyoruz Köse Dağı’na tünel yapılması artık şart olmuştur. Köse Havalimanı’na ulaşım içinde Köse Dağı’nın yol sorunu çözülmelidir.

Bu sorunları yetkililer duymayıp, halı altına süpürdükleri sürece bu bölgeden sürekli Büyükşehirlere göç yaşanacaktır. Bizler üretmek istiyoruz şehirlere gidip tüketici olmak istemiyoruz fakat sorunlarımız çözülmediği sürece köyler boşalmaya devam edecektir. Kış şartları köylerimizde çok zor geçiyor acilen çevre dostu ucuz Doğalgaz hizmetinden yararlanmak istiyoruz. Avrupalı veya Batı illerimizdeki çiftçiden bizim neyimiz eksikte bir çok hizmetten mahrum bırakılıyoruz. Eğitim, haberleşme, ulaşım, sağlık ve ibadet sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz dediler.

Haber: Arif AZAK