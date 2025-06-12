Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarayı tespit ederek kullanılamaz hale getirdi. Mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen bir terörist mağarası, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.
Mağarada bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, mağarada ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı:
- 4 adet M-16 piyade tüfeği
- 1 adet Konkurs tanksavar silahı
- 2 adet A/T-4 tanksavar silahı
- 2 adet RPG-7 roketatar
- 1 adet 60 mm havan
- 1 adet 14.5 mm Doçka makineli tüfek
- 2 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek ve 1 adet namlusu
- 3 adet Zagros keskin nişancı tüfeği
- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği
- 1 adet Blazer R8 keskin nişancı tüfeği
- 5 adet keskin nişancı tüfeği
- 1 adet M1 piyade tüfeği
- 5 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve 7 adet yedek namlusu
- 19 adet AK-47 piyade tüfeği
- 1 adet RBG bombaatar
- 4 adet tabanca
- 2 adet havalı tabanca
- 1.280 adet 14.5 mm mühimmat
- 3.000 adet 12.7 mm mühimmat
- 20.000 adet 7.62 mm mühimmat
- 16.800 adet 5.56 mm mühimmat
- 21.600 adet 5.45 mm mühimmat
- 2 adet ses kayıt cihazı
- 1 adet jeneratör
- 1 adet invertör
- 2 adet UPS