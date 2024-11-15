Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilen malzemeleri tek tek sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonda teröristlere ait ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında 1 adet RPG-7 roketatar, 12 adet el bombası, 14 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet şarjör,2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 4 adet şarjör, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet MG-3 makineli tüfek,2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve mühimmatı,12 adet havalı tüfek ve çok miktarda saçma, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm’lik mühimmat ile 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridi, muhtelif piyade tüfeği parçaları yer aldı.