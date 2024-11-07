Ekim ayında mobil oyun satışlarındaki azalmanın devam ederken, PC ve Konsol oyunlarındaki satışlar yükselişini sürdürüyor. En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı Ekim ayında, oyun satışları yüzde 3 oranında bir artış gösterdi. Bu artış özellikle PC ve konsol oyunlarında belirgin olurken, mobil oyunlar önceki aylara kıyasla düşüş yaşadı.

Söz konusu artışın nedenleri arasında popüler oyunların yeni sürümlerinin çıkışı, ara tatil sezonuna hazırlık ve büyük çaplı oyun etkinliklerinin etkisinin yer aldığı ortaya çıktı.

Konsol ve PC oyunlarının yüksek satış performansı, güçlü içerik güncellemeleri ve geniş çaplı pazarlama kampanyaları gibi faktörler de satışı artıran etkenler arasında bulunuyor.

Oyun alışverişlerinde Ekim ayında en çok alışveriş İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u; İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti.

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN