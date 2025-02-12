Bahçelievler'de park sorunu yüzünden çıkan tartışmada İstanbul Bahçelievler, Şirinevler Mahalle muhtarı Gümüşhaneli İbrahim Güzel’in silahla ateş etmesi sonucu yaralanmıştı.
Bayburt’un Taşkesen (Aşağı Hınzeverek) köyünden İstanbul’da Emlak işiyle uğraşan Şeref Yılmaz Bakırköy Devlet Hastanesinde vefat etti.
Bakırköy Sadi konul hastanesinde yoğun bakımda yatan Şeref Yılmaz vefat etti.
Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta, mahallenin muhtarı İbrahim Güzel ile emlakçı Şeref Yılmaz, iş yeri önünde araç parkı nedeniyle tartışmaya yaşamıştı.
Çıkan tartışmada silahla vurulan Şeref Yılmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Şeref Yılmazın cenazesi yarın kılınacak Namazın ardından defnedilecek.
Kendisine Allahtan Rahmet,Ailesine başsağlığı diliyoruz.