Konya'da Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Tahir Efe Şahin, 23 Yaş Altı Paralimpik Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyespor, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandığı madalyalarla ilçenin gururu olmaya devam ediyor.

Son olarak 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Paralimpik Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Tahir Efe Şahin, 6-8 klasmanında tek erkekler kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Çiftler kategorisinde de şampiyonluğa ulaşan Şahin, ikinci altın madalyasını kazandı.

Karışık çiftler (Mix) kategorisinde de finale yükselen Tahir Efe Şahin, kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmada Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece genç sporcu, turnuvayı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamlayarak büyük bir başarı elde etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, elde ettiği derecelerle ilçeye gurur yaşatan Tahir Efe Şahin’i tebrik etti.

Başkan Kılca; “Tahir Efe Şahin kardeşimizle bir kez daha gururlandık. Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Karatay’ımızı en güzel şekilde temsil ederek 2 altın ve 1 gümüş madalya ile ilçemize döndü. Kendisini ve emeği geçen hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Gençlerimizin elde ettiği başarılar, bizleri daha fazla destek vermeye teşvik ediyor. Tahir Efe’nin azmi ve disiplini, tüm gençlerimize örnek olacak nitelikte. Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.