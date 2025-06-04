Pamukova’lıların uzun süredir beklediği meydan projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı acele kamulaştırma kararı resmi gazetede yayınlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Pamukova’da gerçekleştireceği meydan projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan acele kamulaştırma kararı resmî gazetede yayınlandı.

BAKAN KURUM’UN ZİYARETİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kısa bir süre önce Sakarya’ya ziyaret gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte görüşülen projeler arasında yer alan Pamukova Meydan Projesi için alınan bu kararla birlikte projede süreç hızlanacak

YAŞAYAN BİR MEYDAN OLACAK

Pamukova’nın uzun yıllardır beklediği meydan projesi için alınan karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçenin kültürüne, yapısına ve dokusuna uygun bir şekilde ‘yaşayan bir meydan’ inşa edeceklerini söyledi.

TARİHİ YAPIYA UYGUN, KÜLTÜREL MİRASIN İZLERİNİ TAŞIYACAK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, “Pamukovalı vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği meydan projemiz için Cumhurbaşkanımızın imzasıyla alınan acele kamulaştırma kararı resmi gazete yayınlandı. Şehrimize sağladığı sonsuz destekler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ederim. İlçemizin çehresini değiştirecek, kent estetiğini ön plana çıkaracak ve sosyal yaşamın kalbi olacak projemizi bu kararla birlikte hızla hayata geçireceğiz. Tarihi yapıya uygun, kültürün, medeniyetin izlerini taşıyan meydan projemiz hazır. İçerisinde yeraltı otoparkı, gençlik merkezi ve hayırsever iş insanlarının da katkısıyla bir camii yer alacak. Pamukova’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Projenin, Pamukova'nın sosyal ve kültürel dönüşümüne kapı aralaması hedefleniyor.